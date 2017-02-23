Güncelleme: 09:37, 23 Şubat 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün | 23 Şubat 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.



2- Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da



- Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.



-Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'na katılacak Yıldırım ve Şerif, anlaşmaları imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı yapacak.



- Navaz Şerif, Başbakan Yıldırım tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katılacak, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin zarar gören kısımlarını ziyaret edecek.





3- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve BM'nin ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) iş birliği ile Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenecek Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'na (WVEF) katılıyor.





2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan ile iki ülke arasındaki sosyal güvenlik anlaşması imza törenine iştirak edecek.





3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Four Seasons Bosphorus Hotel'de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Genel Kuruluna katılacak.





4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il merkezi ile Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.



5- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kaya İzmir Thermal Otel'de düzenlenecek savunma sanayi firmaları ile buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



6- TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 vergi indirimi ve Ahilik Esnaf Sandığı kurulmasını da öngören Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.





EKONOMİ



1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DEİK Yurtdışı Yatırım Forumu'na katılacak.



2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin Sanayi Stratejisi ve Vizyonu” konulu çalışma toplantısına iştirak edecek.



3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan’da Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısına katılacak, ikili temaslarda bulunacak.



4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan'da Fahri Hıyabanı ve Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret edecek, Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu’na katılacak, mevkidaşı Haydar Asadov’la ikili görüşme ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.



5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı’na katılacak, OSB’de ve Dicle Kalkınma Ajansında temaslar gerçekleştirecek.



6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın Çanakkale yatırımlarına ilişkin toplantıya katılacak, Valiliği, Lapseki Belediyesini ziyaret edecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü temel atma noktasında incelemede bulunacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye konulu görüşmeler Cenevre'de başlayacak.



- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi, Suriye muhalefeti ve Uluslararası Suriye Destek Grubu ülkelerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.



2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelecek.





3- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi̇'ni̇n açılışının ardından "Hoca Ahmet Yesevi'den Fuad Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tari̇hi̇ Sempozyumu''na ve 2. Türki̇ye Arapça Ki̇tap ve Kültür Günleri̇ kapsamındaki "Alimler Buluşması"na katılacak.



2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri kapsamında Amasya Üniversitesinde "Osmanlı'nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler" adlı söyleşiye iştirak edecek.





SPOR



1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları oynanacak.



- Osmanlıspor-Olympiakos ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçları yapılacak.



2- Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Fenerbahçe-Olympiakos ve Kızılyıldız MTS-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.



3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımına konuk olacak.



4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanşında Galatasaray, deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik takımıyla karşı karşıya gelecek.



5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Naturhouse Ciudad de Logrono takımına konuk olacak.





ÖZEL HABER



1- Karekodlu çek kullanımı 3,5 milyonu geçti



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:



- "15 Şubat 2017 itibarıyla 3 milyon 523 bin 143 adet karekodlu çek yaprağı tedavülde. Dolayısıyla biz çeke bir itibar ve güven kazandırmış olduk. Piyasa da bunu kullanmaya başladı"



- "(Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu) Sistemin uygulanması noktasında baktığımızda, esasında elimizdeki veriler çok olumsuz değil ama bilinmeme artı bazı bankaların, kredi verme noktasındaki isteksizliğinden dolayı sistemi işletmemek için dirençleri vardı. Şu anda bankalarla ilgili sorun büyük ölçüde çözüldü"



2- ABD'li ekonomistler Fed tutanaklarını değerlendirdi



- Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet:



- "Fed’in martta faiz artıracağını düşünmüyorum. Çünkü üzerinden gelmesi gereken bazı engeller var"



- "Faiz artışı için mart toplantısına yüzde 30, mayıs toplantısına yüzde 40 ve haziran toplantısına yüzde 20 ihtimal veriyorum"



- High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan:



- "Mart toplantısı faiz artışı için hala canlı ancak harekete geçilmesi, gelecek birkaç hafta içinde açıklanacak verilerde yukarı yönlü sürprizlerin yaşanmasına bağlı. 10 Mart’ta açıklanacak istihdam raporu belirleyici olabilir"



3- Bu lisede 16 milli sporcu var



- İzmir'deki spor lisesi dersliklerinde öğrenim gören 16 milli sporcu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde ter döküyor



- Atletizmden futbola, su topundan kule atlamaya farklı branşlarda milli takımda ter döken öğrenciler arasında branşında dünya sıralamasına girenler de bulunuyor



- Okulun 11. sınıf öğrencisi ve Fenerbahçe'nin milli çekiç atma sporcusu Batuhan Hızal:



- "Gelecek için hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek"





