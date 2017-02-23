Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'de uzun sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± Projesi'ni engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan protestoculardan 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kuzey Dakota ValiliÄŸi, boru hattÄ± gÃ¼zergahÄ±nda ve federal arazide uzun zamandÄ±r kamp kuran gÃ¶stericilere bÃ¶lgeyi terk etmeleri iÃ§in yerel saatle Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 14.00'e kadar sÃ¼re verdi.
KararÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok eylemci kamptaki baraka ve Ã§adÄ±rlarÄ± ateÅŸe vererek bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±. GÃ¶stericilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶zel bir arazide yeni kamp kurmayÄ± ve protestolarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kamptan ayrÄ±lmamakta Ä±srar eden kimi gÃ¶stericilere ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti. Yetkililer 10 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kampta halen 50'ye yakÄ±n eylemcinin bulunduÄŸunu tahmin ettiklerini bildirdi.
Ä°KÄ° Ã‡OCUK YARALANDI
Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamptan ayrÄ±lmak isteyenlere mÃ¼dahale edilmeyeceÄŸini ancak perÅŸembe sabahÄ± temizlik iÃ§in girildiÄŸinde hala bÃ¶lgede olanlara "baÅŸkasÄ±nÄ±n mÃ¼lkÃ¼ne tecavÃ¼z"den iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Burgum, gÃ¶stericilerin kamptaki Ã§adÄ±r ve yapÄ±larÄ± ateÅŸe verdiÄŸi sÄ±rada 17 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±zÄ±n alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ileri derecede yanÄ±k nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 7 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun da hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geÃ§mesi planlanan Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ±, ABD'de uzun sÃ¼redir protestolarÄ±n hedefi oluyor.
Projenin geÃ§eceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma anlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu kabile, geÃ§en yÄ±l aÄŸustosta ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± dava aÃ§arak projeyi durdurmuÅŸ ancak ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi bu kararÄ± iptal etmiÅŸti.
ABD Ordusu MÃ¼hendislik Birimi (USACE), ÅŸiddetli protestolarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda, yeni rotanÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla projenin durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸ ancak baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralan Donald Trump, projenin tamamlanmasÄ± iÃ§in kararname Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Serra istifasÄ±na saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi
Arazilerinden petrol boru hattÄ±na mÃ¼sade etmemek iÃ§in kamp kuran ve kurduklarÄ± kamptan ayrÄ±lmayan KÄ±zÄ±lderililere mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Danaimarka'da savcÄ±, evinin arka bahÃ§esinde Kur'an-Ä± Kerim yaktÄ±ktan sonra sosyal medyada videosunu paylaÅŸan kiÅŸi hakkÄ±nda "dine hakaret" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
GÃ¼ney Afrika Anayasa Mahkemesi, UCM'den Ã§ekilme kararÄ±nÄ±, parlamentoda onaylanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Suriye muhalefeti, Cenevre'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed rejimi ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu
Åžam'Ä±n TiÅŸrin semtinde fÃ¼zelerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 20 sivil Ã¶ldÃ¼, 100 sivil yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesi, darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrencinin 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi Ã¼yesi BeÅŸar, Cenevre 4 toplantÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlallerini belgelerle masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejiminden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi" dedi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
FAO, hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, ekonomik eÅŸitsizlikler, doÄŸal kaynaklar iÃ§in artan bÃ¼yÃ¼k rekabet, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, artan Ã§atÄ±ÅŸmalar, krizler ve doÄŸal afetler, gÃ¶Ã§ ve israfÄ±n dÃ¼nya gÄ±da sistemlerini etkileyen eÄŸilimler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Azerbaycan milletvekili Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ran'daki Millet BirliÄŸi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Åžekurirad, "BugÃ¼ne kadar harcamamÄ±zÄ± Esed'in devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaptÄ±k. Onun da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil" dedi
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±
HÃ¼ccetÃ¼lislam Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi liselerde seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini yeniden Ã¶ÄŸretim programÄ±na aldÄ±