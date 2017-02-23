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Amerika
09:33, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale
Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale

Arazilerinden petrol boru hattÄ±na mÃ¼sade etmemek iÃ§in kamp kuran ve kurduklarÄ± kamptan ayrÄ±lmayan KÄ±zÄ±lderililere mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de uzun sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± Projesi'ni engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan protestoculardan 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kuzey Dakota ValiliÄŸi, boru hattÄ± gÃ¼zergahÄ±nda ve federal arazide uzun zamandÄ±r kamp kuran gÃ¶stericilere bÃ¶lgeyi terk etmeleri iÃ§in yerel saatle Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 14.00'e kadar sÃ¼re verdi.

KararÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok eylemci kamptaki baraka ve Ã§adÄ±rlarÄ± ateÅŸe vererek bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±. GÃ¶stericilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶zel bir arazide yeni kamp kurmayÄ± ve protestolarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi planladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kamptan ayrÄ±lmamakta Ä±srar eden kimi gÃ¶stericilere ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti. Yetkililer 10 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kampta halen 50'ye yakÄ±n eylemcinin bulunduÄŸunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Ä°KÄ° Ã‡OCUK YARALANDI

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamptan ayrÄ±lmak isteyenlere mÃ¼dahale edilmeyeceÄŸini ancak perÅŸembe sabahÄ± temizlik iÃ§in girildiÄŸinde hala bÃ¶lgede olanlara "baÅŸkasÄ±nÄ±n mÃ¼lkÃ¼ne tecavÃ¼z"den iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Burgum, gÃ¶stericilerin kamptaki Ã§adÄ±r ve yapÄ±larÄ± ateÅŸe verdiÄŸi sÄ±rada 17 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±zÄ±n alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ileri derecede yanÄ±k nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 7 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun da hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geÃ§mesi planlanan Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ±, ABD'de uzun sÃ¼redir protestolarÄ±n hedefi oluyor.

Projenin geÃ§eceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yÃ¼zyÄ±ldan kalma anlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu kabile, geÃ§en yÄ±l aÄŸustosta ABD hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± dava aÃ§arak projeyi durdurmuÅŸ ancak ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi bu kararÄ± iptal etmiÅŸti.

ABD Ordusu MÃ¼hendislik Birimi (USACE), ÅŸiddetli protestolarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda, yeni rotanÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla projenin durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸ ancak baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralan Donald Trump, projenin tamamlanmasÄ± iÃ§in kararname Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Kuzey Dakota
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Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale

Arazilerinden petrol boru hattÄ±na mÃ¼sade etmemek iÃ§in kamp kuran ve kurduklarÄ± kamptan ayrÄ±lmayan KÄ±zÄ±lderililere mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
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