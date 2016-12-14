09:53, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor





GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan 3,5860 seviyelerinde dengelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼resel piyasalarda azalanÂ dolarÂ talebine paralel 6 Ocak'tan bu yana ilk kez dÃ¼n 3,60'Ä±n altÄ±na gerileyenÂ dolar/TL, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 1,06 deÄŸer kaybÄ±yla 3,5807'den tamamladÄ±.Â DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rerek 3,5784'Ã¼ gÃ¶renÂ dolar/TL, saat 09.15 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zdeÂ 0,15Â artÄ±ÅŸla 3,5860Â seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yÃ¼zde 0,12 deÄŸer kazancÄ±yla 3,7890,Â sterlin/TL ise yatay seyirleÂ 4,4630Â seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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