Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jose Serra saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek istifa etti.
Ä°stifa mektubunu Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer'e sunan Serra, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinin gerektirdiÄŸi seyahat yoÄŸunluÄŸu ve gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶revlerini "hakkÄ±yla" yerine getirmesine engel teÅŸkil ettiÄŸini dile getirdi.
Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Ã¶nde gelen isimlerinden Serra, daha Ã¶nce iki kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmuÅŸ ancak kazanamamÄ±ÅŸtÄ±.
Serra, 2002 yÄ±lÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Luiz Inacio Lula da Silva'ya, 2010 yÄ±lÄ±nda da Dilma Rousseff'a kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Serra istifasÄ±na saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi
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