10:06, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkler de KDV Ã¶demeyecek





Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸyeri iÃ§in KDV Ã¶demeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin 7. maddesi Ã¼zerinde, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ ve milletvekili arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nergesi kabul edildi.Â Ã–nergeyle, yabancÄ±lara, TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸ yeri iÃ§in tanÄ±nanÂ KDV istisnasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanÂ TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na da tanÄ±ndÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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