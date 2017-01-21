FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼nde 56 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. YapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 56 DEAÅž Ã¼yesiÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
HarekatÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, muhalif unsurlardan oluÅŸan Ã¶zel gÃ¶rev kuvvet gruplarÄ± tarafÄ±ndan, karadan ve havadan yapÄ±lan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab'Ä±n DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan temizlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildi, iki mahallede daha kontrol saÄŸlandÄ±.
Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki topÃ§u ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž'a ait 90 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araÃ§lar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, DEAÅž'a ait 14 hedefe hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Hava harekatlarÄ± sonucu, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±nÂ barÄ±nma amacÄ±yla kullanÄ±lan 12 bina, bir tÃ¼nel ve bir bombalÄ± araÃ§ imha edildi.
Koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda 11 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi, bir bombalÄ± araÃ§ da imha edildi.
YapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda toplam 56 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n iadesi hususunda ABD'li mevkidaÅŸÄ±na mektup yazdÄ±. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak" denildi
TekirdaÄŸ'da El-Kaide'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi tutuklandÄ±
Benzinde yarÄ±ndan itibaren pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Konya merkezli 31 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 100 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 56 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸyeri iÃ§in KDV Ã¶demeyecek
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan 3,5860 seviyelerinde dengelendi
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya geleceÄŸi belirtildi