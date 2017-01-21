10:25, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼nde 56 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. YapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 56 DEAÅž Ã¼yesiÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

HarekatÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, muhalif unsurlardan oluÅŸan Ã¶zel gÃ¶rev kuvvet gruplarÄ± tarafÄ±ndan, karadan ve havadan yapÄ±lan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab'Ä±n DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan temizlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildi, iki mahallede daha kontrol saÄŸlandÄ±.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki topÃ§u ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž'a ait 90 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araÃ§lar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, DEAÅž'a ait 14 hedefe hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Hava harekatlarÄ± sonucu, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±nÂ barÄ±nma amacÄ±yla kullanÄ±lan 12 bina, bir tÃ¼nel ve bir bombalÄ± araÃ§ imha edildi.

Koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda 11 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi, bir bombalÄ± araÃ§ da imha edildi.

YapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda toplam 56 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.