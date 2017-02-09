31 ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Konya merkezli 31 ilde aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 100 kiÅŸi hakkÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ± kararÄ±Â verildi.
Ã–rgÃ¼te finans saÄŸlayan ve FETÃ– faaliyetlerine iÅŸtirak edenlere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "Ã¶rgÃ¼tte yÃ¶neticilik yapma", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlama", "suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama" suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± deÄŸerlendirilen kiÅŸiler belirlendi.Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 100 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ZanlÄ±lar arasÄ±nda sÃ¶zde, "il-ilcÌ§e imamÄ±", "buÌˆyuÌˆk-kuÌˆcÌ§uÌˆk boÌˆlge imamÄ±", "Ã¼nite imamÄ±", "boÌˆlge talebe mesuluÌˆ", "ÅŸehir dÄ±sÌ§Ä± talebe mesuluÌˆ", "arama tarama mesuluÌˆ", "boÌˆlge muhasebecisi", "eyalet mesuluÌˆ", "eyalet muhacir mesuluÌˆ", "muÌˆtevelli grubu sohbet hocasÄ±", "ser rehber" gibi pozisyonlarda gÃ¶rev alanlar bulunuyor.
Operasyonun bir Ã¶nceki aÅŸamasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Konya il imamlÄ±ÄŸÄ± yapan ÅŸÃ¼phelinin, ifadesinde, "Konya'nÄ±n bir yÄ±llÄ±k himmet geliri 22 milyon lira, kurban baÄŸÄ±ÅŸÄ± adedi 6-7 bin, gazete ve dergi aboneliÄŸi 12 bin civarÄ±ndaydÄ±. Konya'nÄ±n 17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi gelirlerine gÃ¶re Ã§ok bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinin verdiÄŸi gÃ¼ven kaybÄ± her sahada gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Bir dÃ¶nem 20 bin Ã¶ÄŸrenciyi bulan Ã¶rgÃ¼te ait dershanelerde, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 2 bin Ã¶ÄŸrenci seviyesine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, okullar yÃ¼zde 40â€™a yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci kaybetmiÅŸ, esnaf mÃ¼tevellilerinde ciddi kopuÅŸlar olmuÅŸ, ekonomik geliri yÃ¼zde 70â€™e yakÄ±n dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, okul, dershane, yurt kadrosunun bir kÄ±smÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demekte ciddi zorluklar yaÅŸar hale gelmiÅŸti. Mevlana Ãœniversitesi hastane inÅŸaatÄ±nÄ±n maliyeti altÄ±nda ezilmiÅŸ, genel bir moralsizlik ve kararsÄ±zlÄ±k hali hakim olan bir yapÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sacasÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Konya ili yapÄ±lanmasÄ± lale devrinden fetret devrine girmiÅŸti." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n iadesi hususunda ABD'li mevkidaÅŸÄ±na mektup yazdÄ±. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak" denildi
TekirdaÄŸ'da El-Kaide'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi tutuklandÄ±
Benzinde yarÄ±ndan itibaren pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Konya merkezli 31 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 100 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 56 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸyeri iÃ§in KDV Ã¶demeyecek
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan 3,5860 seviyelerinde dengelendi
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya geleceÄŸi belirtildi