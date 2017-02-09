10:37, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

31 ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Konya merkezli 31 ilde aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 100 kiÅŸi hakkÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ± kararÄ±Â verildi.

Ã–rgÃ¼te finans saÄŸlayan ve FETÃ– faaliyetlerine iÅŸtirak edenlere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "Ã¶rgÃ¼tte yÃ¶neticilik yapma", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlama", "suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama" suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± deÄŸerlendirilen kiÅŸiler belirlendi.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 100 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ZanlÄ±lar arasÄ±nda sÃ¶zde, "il-ilcÌ§e imamÄ±", "buÌˆyuÌˆk-kuÌˆcÌ§uÌˆk boÌˆlge imamÄ±", "Ã¼nite imamÄ±", "boÌˆlge talebe mesuluÌˆ", "ÅŸehir dÄ±sÌ§Ä± talebe mesuluÌˆ", "arama tarama mesuluÌˆ", "boÌˆlge muhasebecisi", "eyalet mesuluÌˆ", "eyalet muhacir mesuluÌˆ", "muÌˆtevelli grubu sohbet hocasÄ±", "ser rehber" gibi pozisyonlarda gÃ¶rev alanlar bulunuyor.

"17-25 SÃœRECÄ°NDEN SONRA YAPI FETRET DEVRÄ°NE GÄ°RDÄ°"Â

Operasyonun bir Ã¶nceki aÅŸamasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Konya il imamlÄ±ÄŸÄ± yapan ÅŸÃ¼phelinin, ifadesinde, "Konya'nÄ±n bir yÄ±llÄ±k himmet geliri 22 milyon lira, kurban baÄŸÄ±ÅŸÄ± adedi 6-7 bin, gazete ve dergi aboneliÄŸi 12 bin civarÄ±ndaydÄ±. Konya'nÄ±n 17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi gelirlerine gÃ¶re Ã§ok bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinin verdiÄŸi gÃ¼ven kaybÄ± her sahada gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Bir dÃ¶nem 20 bin Ã¶ÄŸrenciyi bulan Ã¶rgÃ¼te ait dershanelerde, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 2 bin Ã¶ÄŸrenci seviyesine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, okullar yÃ¼zde 40â€™a yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci kaybetmiÅŸ, esnaf mÃ¼tevellilerinde ciddi kopuÅŸlar olmuÅŸ, ekonomik geliri yÃ¼zde 70â€™e yakÄ±n dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, okul, dershane, yurt kadrosunun bir kÄ±smÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demekte ciddi zorluklar yaÅŸar hale gelmiÅŸti. Mevlana Ãœniversitesi hastane inÅŸaatÄ±nÄ±n maliyeti altÄ±nda ezilmiÅŸ, genel bir moralsizlik ve kararsÄ±zlÄ±k hali hakim olan bir yapÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sacasÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Konya ili yapÄ±lanmasÄ± lale devrinden fetret devrine girmiÅŸti." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.