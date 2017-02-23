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13:00, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
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10:42, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸma
ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸma

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi.

MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalarÄ±n eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.

DuruÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde mahkeme heyetinin, Ã¶zel kuvvetler ekibi ve pilotlardan bazÄ± sanÄ±klarÄ± dinlemesi bekleniyor. YarÄ±n ara verilecek duruÅŸmaya salÄ± gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlanacak.

FETÃ– lideri Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu duruÅŸmanÄ±n ilk Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼nde, iki numaralÄ± sanÄ±k GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ ve Ã¼Ã§ numaralÄ± sanÄ±k ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen ile suikast giriÅŸiminde yÃ¶netici olduÄŸu, MAK timine liderlik ettiÄŸi belirlenen Taner Berber ve Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan eski astsubay Zekeriya Kuzu, eski astsubay Serkan ElÃ§i, eski yÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–zay CÃ¶del, eski yÃ¼zbaÅŸÄ± Haldun GÃ¼lmez ile eski Ã¼steÄŸmen Ali SarÄ±bey mahkemede ifade vermiÅŸti.



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