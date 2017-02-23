10:48, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Meksika'dan ABD'ye 'gÃ¶Ã§' resti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ±Â EnriqueÂ PenaÂ Nieto,Â Meksika'nÄ±n,Â gÃ¶Ã§Â konusunda baÅŸka bir Ã¼lkenin dayattÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlaraÂ uymak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Nieto,Â ABD'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John KellyÂ ile Meksika'da bir araya gelmeden Ã¶nce yerel basÄ±n kuruluÅŸuÂ Impacto El Diario'ya aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly'nin Meksika'dan ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin uyruklarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Meksika'ya geri gÃ¶nderileceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunarak, "Meksika, gÃ¶Ã§ konusunda hiÃ§bir Ã¼lkenin dayatmalarÄ±nÄ± kabul etmez." dedi.

"HÃœKÃœMET HERHANGÄ° BÄ°R ÃœLKENÄ°N DAYATTIÄžI ÅžARTLARI KABUL ETMEK ZORUNDA DEÄžÄ°L"

Meksika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Luis Videgaray da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Meksika'nÄ±n, ABD'nin yeni kurallarÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸini belirtti.

Videgaray, "Åžunu aÃ§Ä±kÃ§a ve Ã¼zerine basa basa sÃ¶ylemek istiyorum ki Meksika hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±, herhangi bir Ã¼lkenin tek taraflÄ± baÅŸka bir Ã¼lkeye dayattÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarÄ± kabul etmek zorunda deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

GerektiÄŸinde bu meseleyi uluslararasÄ± kuruluÅŸlara taÅŸÄ±maktan Ã§ekinmeyeceklerine iÅŸaret eden Videgaray, "Meksika hÃ¼kÃ¼meti, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan MeksikalÄ±larÄ±n haklarÄ±nÄ± uluslararasÄ± hukuk, insan haklarÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ve kanuni usuller Ã§erÃ§evesinde savunmak iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden baÅŸlayarak uluslararasÄ± kuruluÅŸlara gitmekte tereddÃ¼t etmeyecektir." diye konuÅŸtu.