10:57, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Benzin fiyatlarÄ±nda indirim bekleniyor





Benzinde yarÄ±ndan itibaren pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±(PÃœÄ°S) Twitter hesabÄ±ndan: "Rafineri Ã§Ä±kÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik beklendiÄŸi iÃ§in, benzin grubunda 24 Åžubat 2017 tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim beklenmektedir. 23 Åžubat 2017 24 Åžubat 2017 tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi beklenmemektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

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