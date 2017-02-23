10:54, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Somali'de yeni BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri oldu





Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Hasan Ali Hayri'yi BaÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SomaliÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun,Â Hasan Ali Hayri'yi BaÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdiÄŸi bildirildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, NorveÃ§ MÃ¼lteciler Merkezi BaÅŸkanÄ± Hayri'nin Ã¼lkenin yeni BaÅŸbakanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. NorveÃ§ pasaportu taÅŸÄ±yan ve Ä°ngiltere'de ikamet eden 49 yaÅŸÄ±ndaki Hayri'nin siyasette yeni ancak iddialÄ± ve gÃ¶revinde ciddiyetle Ã§alÄ±ÅŸan biri olduÄŸu belirtiliyor. Somali'de ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, Muhammed Abdullah Fermacu, Ã¼lkenin 9'uncu CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.

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