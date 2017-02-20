11:02, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Sosyal medyada El-Kaide Ã¶vgÃ¼sÃ¼ne tutuklama





TekirdaÄŸ'da El-Kaide'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TekirdaÄŸ KapaklÄ± ilÃ§esinde sosyal medya Ã¼zerinden El-Kaide'yi Ã¶ven bir kiÅŸi tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, aldÄ±klarÄ± istihbarat doÄŸrultusunda, ilÃ§edeki bir adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El-Kaide'yi Ã¶ven paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla N.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Karakoldaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen N.Y, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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