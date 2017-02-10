BozdaÄŸ'dan ABD'li mevkidaÅŸÄ±na FETÃ– mektubu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n ABD'li mevkidaÅŸÄ±na FETÃ– liderinin iadesiyle ilgili mektup yolladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak." denildi.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iade edileceÄŸi beklentisi iÃ§inde olduÄŸunu vurguladÄ±.Â
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re BozdaÄŸ,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Sessions'a mektup gÃ¶nderdi. BozdaÄŸ mektubunda, Sessions'Ä± ABD Adalet BakanÄ± olarak atanmasÄ±ndanÂ dolayÄ± tebrik etti.
BozdaÄŸ, mektubunda "Engin mesleki tecrÃ¼beniz ve seÃ§kin hukuk kariyeriniz itibarÄ±yla bu gÃ¶revi layÄ±kÄ±yla yerine getireceÄŸinize ve bu sayede Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkilerin BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶neminde artarak sÃ¼receÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Mektupta, iki Ã¼lke AdaletÂ BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesinin,Â Pensilvanya eyaletinde ikamet eden, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) kurucusu ve yÃ¶neticisi Fetullah GÃ¼len'in iade sÃ¼reci olduÄŸuna deÄŸinen BozdaÄŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len hakkÄ±ndaki geÃ§ici tutuklama ve iade taleplerinin zamanÄ±nda ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulduÄŸunu,Â sonradan istenilen ek bilgi ve belgelerin de ayrÄ±ca iletildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Â
BozdaÄŸ, mektubunda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rk halkÄ± ve devleti, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n talimatÄ±nÄ± veren ve halen ulusal gÃ¼venliÄŸimiz iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehdit teÅŸkil eden FETÃ– lideri GÃ¼lenâ€™in Ã¼lkemize iade edileceÄŸi beklentisi iÃ§indedir. GÃ¼lenâ€™in iadesi iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.
AramÄ±zdaki ikili anlaÅŸma gereÄŸince geÃ§ici tutuklama ve iade sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlÄ± ve mÃ¼spet bir ÅŸekilde neticelendirilmesi Ã¶nem arz etmektedir. Bu vesileyle, Ã¼lkelerimize yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± samimi iÅŸbirliÄŸimizin mevcut iliÅŸkilerimizi daha da geliÅŸtireceÄŸini ifade etmek isterim."
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n iadesi hususunda ABD'li mevkidaÅŸÄ±na mektup yazdÄ±. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak" denildi
TekirdaÄŸ'da El-Kaide'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi tutuklandÄ±
Benzinde yarÄ±ndan itibaren pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Konya merkezli 31 ilde haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 100 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 56 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸyeri iÃ§in KDV Ã¶demeyecek
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan 3,5860 seviyelerinde dengelendi
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya geleceÄŸi belirtildi