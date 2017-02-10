BozdaÄŸ'dan ABD'li mevkidaÅŸÄ±na FETÃ– mektubu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n ABD'li mevkidaÅŸÄ±na FETÃ– liderinin iadesiyle ilgili mektup yolladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak." denildi.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iade edileceÄŸi beklentisi iÃ§inde olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re BozdaÄŸ,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Sessions'a mektup gÃ¶nderdi. BozdaÄŸ mektubunda, Sessions'Ä± ABD Adalet BakanÄ± olarak atanmasÄ±ndanÂ dolayÄ± tebrik etti.

BozdaÄŸ, mektubunda "Engin mesleki tecrÃ¼beniz ve seÃ§kin hukuk kariyeriniz itibarÄ±yla bu gÃ¶revi layÄ±kÄ±yla yerine getireceÄŸinize ve bu sayede Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkilerin BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶neminde artarak sÃ¼receÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Mektupta, iki Ã¼lke AdaletÂ BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesinin,Â Pensilvanya eyaletinde ikamet eden, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) kurucusu ve yÃ¶neticisi Fetullah GÃ¼len'in iade sÃ¼reci olduÄŸuna deÄŸinen BozdaÄŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len hakkÄ±ndaki geÃ§ici tutuklama ve iade taleplerinin zamanÄ±nda ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunulduÄŸunu,Â sonradan istenilen ek bilgi ve belgelerin de ayrÄ±ca iletildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Â

BozdaÄŸ, mektubunda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rk halkÄ± ve devleti, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n talimatÄ±nÄ± veren ve halen ulusal gÃ¼venliÄŸimiz iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehdit teÅŸkil eden FETÃ– lideri GÃ¼lenâ€™in Ã¼lkemize iade edileceÄŸi beklentisi iÃ§indedir. GÃ¼lenâ€™in iadesi iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.

AramÄ±zdaki ikili anlaÅŸma gereÄŸince geÃ§ici tutuklama ve iade sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlÄ± ve mÃ¼spet bir ÅŸekilde neticelendirilmesi Ã¶nem arz etmektedir. Bu vesileyle, Ã¼lkelerimize yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± samimi iÅŸbirliÄŸimizin mevcut iliÅŸkilerimizi daha da geliÅŸtireceÄŸini ifade etmek isterim."