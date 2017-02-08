11:11, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

'Islak imza'da kumpas davasÄ±nda 10 tahliye



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle, o dÃ¶nemde Adli TÄ±p Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda gÃ¶revli 15'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 kiÅŸi iÃ§in tahliye kararÄ± verildi.

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