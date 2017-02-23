11:11, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Lahor'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼





Pakistan Lahor'da meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 30 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n Lahor kentinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az altÄ± kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtildi. Patlama bir alÄ±ÅŸveriÅŸ bÃ¶lgesinde meydana geldi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶reÂ 30 kiÅŸi yaralandÄ±.





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