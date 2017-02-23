Lahor'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Pakistan'Ä±n Lahor kentinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az altÄ± kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtildi.
Patlama bir alÄ±ÅŸveriÅŸ bÃ¶lgesinde meydana geldi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶reÂ 30 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi, uÃ§ak pistinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Zeki Otistik Projesi" ile otizmli Ã¶ÄŸrencilerin, tablet, akÄ±llÄ± telefon ve akÄ±llÄ± saat gibi teknolojik cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶ÄŸrenme dÃ¼zeylerinin ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸtirilmesi hedefleniyor
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ± Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerlemeye devam ediyor
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Ziyai, baÅŸkent Tahran'da meydana gelmesi muhtemel ÅŸiddetli bir depremin en az 200 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Kolombiya FARC Ã¼yelerinin BM gÃ¶zetiminde silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlanan toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla FARC ile Kolombiya'nÄ±n 50 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±nda sona geliniyor
PKK/PYD, Suriye'deki demografik yapÄ±yÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n kaotik ortamdan faydalanarak, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla toprak kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Bulgaristan'daki DOST Partisinin MKYK Ã¼yesi Ramis, "TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplum Bulgaristan'daki seÃ§imle kaderini deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±na sahip" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Pakistan Lahor'da meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 30 kiÅŸi yaralandÄ±
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Hasan Ali Hayri'yi BaÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdiÄŸi bildirildi
Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, Meksika'nÄ±n gÃ¶ konusunda ABD'nin yeni kurallarÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Serra istifasÄ±na saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi
Arazilerinden petrol boru hattÄ±na mÃ¼sade etmemek iÃ§in kamp kuran ve kurduklarÄ± kamptan ayrÄ±lmayan KÄ±zÄ±lderililere mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Danaimarka'da savcÄ±, evinin arka bahÃ§esinde Kur'an-Ä± Kerim yaktÄ±ktan sonra sosyal medyada videosunu paylaÅŸan kiÅŸi hakkÄ±nda "dine hakaret" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
GÃ¼ney Afrika Anayasa Mahkemesi, UCM'den Ã§ekilme kararÄ±nÄ±, parlamentoda onaylanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Suriye muhalefeti, Cenevre'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed rejimi ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu