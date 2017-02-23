11:11, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Lahor'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼





Pakistan Lahor'da meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 21 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Pencap hÃ¼kÃ¼metince Lahor kentinin iÅŸlek bÃ¶lgesindeki bir restoranda meydana gelen ve "jeneratÃ¶r patlamasÄ±" olarak duyurulan olayÄ±n, terÃ¶r eylemi olduÄŸu bildirildi. Patlamada 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21 kiÅŸi yaralandÄ±. Pencap Eyaleti Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nayab Hayder, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n inÅŸaat halindeki bir binada meydana geldiÄŸini ve bombalÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.Â Ã–te yandan, kentin Gulberg bÃ¶lgesinde de ikinci bir patlama sesi duyuldu ancakÂ olayla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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