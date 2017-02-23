11:14, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Pakistan BaÅŸbakanÄ±'na resmi karÅŸÄ±lama





TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunanÂ Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif'i Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±. Resmi tÃ¶ren, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Åžerif'in tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdiminin ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Åžerif, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼ merdivenlerinde tokalaÅŸarak basÄ±na poz verdi. TÃ¶rende, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay ile diÄŸer ilgililer de hazÄ±r bulundu.

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