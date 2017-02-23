11:18, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ankara'da bin 200 polisle operasyon | FOTO





Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent'teÂ bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ asayiÅŸÂ veÂ uyuÅŸturucuÂ operasyonunda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin koordinasyonunda, Ã¶zel harekat, asayiÅŸ, Ã§evik kuvvet, organize suÃ§larla mÃ¼cadele, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve mali ÅŸube ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla akÅŸam saatlerinde dÃ¼zenlenen asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonunda bin 200 polis gÃ¶rev yaptÄ±. EkiplerceÂ AltÄ±ndaÄŸÂ ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda esrar, uyuÅŸturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. ANKARA VALÄ°SÄ° TOPACA: GÃ–Z AÃ‡TIRMAYACAÄžIZ Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yÃ¶neten emniyet yetkilileriyle Valilik binasÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yerek AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi Uzunyol SokaÄŸa gelerek gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Vali Topaca, uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ± ve kullanÄ±mÄ±nÄ±n kamu dÃ¼zenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini belirterek, "GenÃ§leri zehirlemeye yÃ¶nelik faaliyetlere devlet olarak gÃ¶z aÃ§tÄ±rmayacaÄŸÄ±z." dedi.

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