GÃ¼ncelleme: 03:35, 24 Åžubat 2017 Cuma

Mevsimsel geÃ§iÅŸlerde boÄŸazlara dikkat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ahi Evran ÃœniversitesiÂ (AEÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr.Â Mustafa Avcu,Â mevsim geÃ§iÅŸlerindeÂ alerjikÂ bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnunun etkilendiÄŸini ve aÄŸÄ±zdan solunum yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ileÂ boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.

Avcu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cemrenin Ã¶nce havaya sonra suya, ardÄ±ndan topraÄŸa dÃ¼ÅŸmesiyle hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek bunun Ã§evrenin de etkisiyle boÄŸazda viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara sebep olabileceÄŸini belirtti.

Cemre ile adeta alerji sezonunun da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na, kulak burun boÄŸaz servisine gelen hastalarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Avcu, "Cemrenin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zamanlarda bir dalgalanma oluyor. Bir de daha Ã§ok aÄŸaÃ§larÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§ma sezonu bittikten sonra bahardaki kÄ±rkikindi yaÄŸmurlarÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda oluyor." dedi.

Mevsim geÃ§iÅŸlerinde boÄŸazÄ±n alt kÄ±sÄ±mlarÄ±nda aÄŸrÄ± ile kendini belli eden, hastanÄ±n hormonal dengesini bozabilen ve yakÄ±n takip gerektiren tiroid bezi iltihaplarÄ±na da rastlanabildiÄŸini aktaran Avcu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"32 yaÅŸÄ±nda bayan hasta, gribal enfeksiyonu takiben geÃ§meyen, 10 gÃ¼ndÃ¼r devam eden boyunda ve boÄŸazda aÄŸrÄ±, Ã§arpÄ±ntÄ±, hafif ateÅŸ ÅŸikayeti ile polikliniÄŸimize baÅŸvurdu. Muayenede sadece boyun alt orta kÄ±smÄ±nda hassasiyet saptandÄ±. Tahlillerinde tiroid hormonlarÄ±nda yÃ¼kselme ve ultrason Ã§ekiminde tiroid bezi iltihabÄ± ile ilgili bulgular saptandÄ±. Tedavisi uzun sÃ¼rdÃ¼."

"ORTAM NEMLENDÄ°RÄ°LMELÄ°"

Ã‡evresel faktÃ¶rlerin de boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±na neden olabildiÄŸini dile getiren Avcu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡evresel faktÃ¶rler polen, ev tozu, kuru hava, sigara iÃ§mek ya da sigaraya maruz kalma, baÄŸÄ±rmak veya fazla konuÅŸma olarak sÄ±ralanabilir. Ã–zellikle mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta. Alerjene maruz kalmayÄ± azaltmak iÃ§in evde tekstil Ã¼rÃ¼nleri asgariye indirilmeli, mÃ¼mkÃ¼nse evde hayvan ve canlÄ± Ã§iÃ§ek beslenmemeli, ortam nemlendirilmeli."

"NANE, PAPATYA, HATMÄ° Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° VE KÃ–KÃœ, MEYAN KÃ–KÃœ, Ã‡EMEN, KARAAÄžAÃ‡ KABUÄžU..."

Ã‡oÄŸu boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ilaÃ§ gerektirmediÄŸine vurgu yapan Avcu, aÄŸrÄ± ve tahriÅŸi gidermek iÃ§in evde uygulanabilecek tedavilerle ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"YÃ¼zyÄ±llardÄ±r bilinen bu uygulamalarÄ±n etkinliÄŸi gÃ¼ncel bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla da saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Nane, papatya, hatmi Ã§iÃ§eÄŸi ve kÃ¶kÃ¼, meyan kÃ¶kÃ¼, Ã§emen, karaaÄŸaÃ§ kabuÄŸunun suda dinlendirildikten sonra ortaya Ã§Ä±kan Ã§Ã¶zeltisi veya Ã§ayÄ±, gargara olarak veya iÃ§ilerek aÄŸrÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸe faydalÄ± olduÄŸu, nefesi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. Bir su bardaÄŸÄ± Ä±lÄ±k suya atÄ±lan bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz ve yarÄ±m Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kabartma tozu ile hazÄ±rlanan tuzlu su, gargara iÃ§in antiseptik Ã¶zellik taÅŸÄ±r. AÄŸrÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸe faydalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca bol sÄ±vÄ± gÄ±da, bol sebze meyve tÃ¼ketilmeli, istirahat edilmeli, bulunulan ortam nemlendirilmeli ve havalandÄ±rÄ±lmalÄ±."

Avcu, eczanelerden reÃ§etesiz de temin edilebilen aÄŸrÄ± kesici, ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸurubu, gargara, boÄŸaz spreyi ve pastillerin boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± tedavisinde kullanÄ±labildiÄŸini ancak Ã¼Ã§ gÃ¼nden fazla geÃ§meyen ve ÅŸiddetlenen aÄŸrÄ±larda mutlaka hekime baÅŸvurulmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.