Restore edilen Åžeyh SÃ¼leyman Mescidi aÃ§Ä±ldÄ± | FOTO

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ileÂ Ä°talyan MimarlÄ±k, Sanat ve Kent Restorasyonu DerneÄŸince yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Med-Art ProjesiÂ kapsamÄ±ndaÂ restoreÂ edilenÂ Åžeyh SÃ¼leyman Mescidi,Â dÃ¼zenlenen tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°stanbul Zeyrek'te bulunan mescidin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Ä°talya Ekonomi KalkÄ±nma BakanÄ± Carlo Kalenda, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ katÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Kaynak, Ä°stanbul ve Roma'nÄ±n tarihte birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birÃ§ok coÄŸrafyaya siyasi olarak nÃ¼fuz ettiÄŸini belirterek,"Ancak her ikisi de gittikleri coÄŸrafyalarda asla bir kÃ¼ltÃ¼r emperyalizmine teÅŸebbÃ¼s ve tevessÃ¼l etmemiÅŸler, orada yaÅŸayan halkÄ±n diline, dinine, inancÄ±na, Ä±rkÄ±na, tercihlerine, kÃ¼ltÃ¼rlerine saygÄ± gÃ¶stermiÅŸler. ArkalarÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± eserler, bugÃ¼n modern dÃ¼nyanÄ±n, Ã§evrecilerin, Ã§evre bilincinin ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyededir; coÄŸrafyaya, topoÄŸrafyaya uygun, Ã§evreye uygun eserler bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±r."ifadelerini kullandÄ±.
OsmanlÄ±'nÄ±n bir vakÄ±f medeniyeti olduÄŸunu ve kurulan vakÄ±flar vasÄ±tasÄ±yla sadece insanlarÄ±n deÄŸil, aÃ§ kalan, aÃ§ kalmasÄ± muhtemel tabiattaki tÃ¼m canlÄ±larÄ±n ihtiyacÄ±nÄ±n da vakÄ±f medeniyeti Ã¼zerinden karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaynak, "BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu asÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼m, ÅŸimdi Ä°talyan HÃ¼kÃ¼meti'nin destekleriyle, Med Art Projesi'yle burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi medeniyetleri birbiriyle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±rmadan, medeniyetlerin ortak deÄŸerlerine birlikte omuz vermektir, gÃ¼Ã§ vermektir, hayata geÃ§irmektir." diye konuÅŸtu.
Kaynak, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÄ°KA'nÄ±n Balkanlar'da, Orta Avrupa'da, OrtadoÄŸu'da ve Kafkaslar'da OsmanlÄ±'nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eserlerin yeniden hayata geÃ§mesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi verdi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n artarak devam edeceÄŸini belirten Kaynak, "Ä°nanÄ±yoruz ki bu eserler ve ÅŸimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸbirliÄŸi, dÃ¼nyanÄ±n ihtiyacÄ± olan hoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak mirasÄ±na birlikte sahip Ã§Ä±kmayÄ±, ortak paydalar bulmayÄ± bizlere saÄŸlayacaktÄ±r." dedi.
GeÃ§ Roma dÃ¶nemindeki mimari Ã¼slup dahilinde inÅŸa edilmiÅŸ bir mezar yapÄ±sÄ± olan mescit, Ä°stanbul'un fethinden hemen sonra Åžeyh SÃ¼leyman Efendi tarafÄ±ndan tekkeye Ã§evrildi. EtrafÄ±nda bir hazire meydana gelen mescit, 18. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±ndaki deprem veya yangÄ±nda zarar gÃ¶rÃ¼nce onarÄ±lÄ±rken, minber eklenmek suretiyle burada cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. 19. yÃ¼zyÄ±lda da bazÄ± doÄŸal afetlere maruz kalan eser, OsmanlÄ± dÃ¶neminin sonlarÄ±na doÄŸru bir kez daha elden geÃ§irildi ve bir yangÄ±n sonrasÄ± sÄ±valarÄ±yla kalem iÅŸi bezemeleri yenilendi.
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°talyan MimarlÄ±k, Sanat ve Kent Restorasyonu DerneÄŸince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Med-Art Projesi kapsamÄ±nda restore edilen Åžeyh SÃ¼leyman mescidi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±
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