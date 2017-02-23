DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:32, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

"Bulgaristan'daki seÃ§imin kaderi TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar'a baÄŸlÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'daki DOST Partisinin Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Ã¼yesi Kamuran Ramis, 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapÄ±lacak erken seÃ§imlerde TÃ¼rklerin ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kaderlerini deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±na sahip olduÄŸunu belirtti.

Ramis, Bulgaristan'daki parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TÃ¼rkiye'de Bulgaristan vatandaÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 bin seÃ§menin oy verebilmek iÃ§in merkez seÃ§im kurulunun internet sitesinden kimlik bilgileriyle beyannamede bulunmasÄ± gerektiÄŸini bildiren Ramis, Kiril alfabesiyle doldurulan dilekÃ§elerin elÃ§iliÄŸe posta ya da elden de ulaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

BulgarcayÄ± ve Kiril alfabesini unutan TÃ¼rkiye'deki Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n dilekÃ§e doldurma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda birtakÄ±m zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ramis, "Oy kullanabilmek iÃ§in beyannamede bulunma ve dilekÃ§e verme iÅŸlemiyle ilgili bu davaya gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kiÅŸiler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, soydaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor. 28 Åžubat'ta da beyannamede bulunma iÅŸlemi sona eriyor. Posta yoluyla gÃ¶nderilen dilekÃ§eler de zaman aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in benim seÃ§menlere tavsiyem STK ve bu iÅŸte gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸan, emek veren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za baÅŸvurup, onlardan yardÄ±m talep etmeleridir." diye konuÅŸtu.

Kamuran Ramis, beyannamede bulunma ve dilekÃ§e verme iÅŸlemine gerek duyulmadan her vatandaÅŸÄ±n serbestÃ§e oy kullanabilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bu durum, Ã¼lkedeki bazÄ± siyasi mercilerin, Bulgaristan TÃ¼rkleri ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik bir zorlaÅŸtÄ±rmadÄ±r." dedi.

TÃ¼rkiye genelindeki sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n 135'ten 36'ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Ramis, "500 binin Ã¼zerinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±na sahip soydaÅŸÄ±mÄ±z var. Bu kiÅŸilerin saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde oy kullanmasÄ± bu ÅŸartlarda mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Bulgar hÃ¼kÃ¼metinin iki seÃ§im Ã¼st Ã¼ste oy kullanmayan vatandaÅŸlarÄ±n seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir yasa Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ramis, "Bulgaristan'da Ã§Ã¶reklenmiÅŸ bir siyasi yapÄ± var ve onlar biliyorlar ki ne kadar fazla seÃ§men sandÄ±ÄŸa ulaÅŸÄ±rsa onlar kaybedecek. Bu yÃ¼zden bu tarz kÄ±sÄ±tlamalara gidiliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"KORKU Ä°MPARATORLUÄžUNU YIKACAÄžIZ"

Ramis, DOST Partisinin, HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) ile ittifak yaparak seÃ§imlere ''Dost BirliÄŸi'' adÄ± altÄ±nda katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu birlikten gÃ¼Ã§ doÄŸacaÄŸÄ±na hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. Biz tÃ¼m bu oligarÅŸik yapÄ± ve bu korku imparatorluÄŸunu yÄ±kmak iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi Partisinin (HÃ–H) Ã¼lkedeki TÃ¼rk, MÃ¼slÃ¼man ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klarÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini savunacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun aksine korku imparatorluÄŸu yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ramis, seÃ§menlerin DOST BirliÄŸine Ã¼ye olmamalarÄ± ve oy vermemeleri iÃ§in Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸim yerlerinde kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±larak tehdit edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SeÃ§menleri tehdit edenlerin baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ramis, "Dost BirliÄŸi olarak bu korku imparatorluÄŸunu yÄ±kacaÄŸÄ±z ve insanÄ±mÄ±z, eÅŸit haklara sahip, eÅŸit vatandaÅŸ gibi Bulgaristan toplumu iÃ§erisinde hiÃ§bir etnik unsur ayÄ±rt edilmeden iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde yaÅŸayacaktÄ±r. Biz bu yola baÅŸÄ±mÄ±zÄ± koyduk. BaÅŸaracaÄŸÄ±z, baÅŸaracaÄŸÄ±z, baÅŸaracaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Bulgaristan'da geÃ§en hafta sonu yapÄ±lan belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ara seÃ§imlerine de deÄŸinen Ramis, "RusÃ§uk ili Locva kasabasÄ±ndaki seÃ§im bizim iÃ§in sembolik bir anlam taÅŸÄ±yor. Biz bir kez daha Ã¼stÃ¼n olduÄŸumuzu gÃ¶sterdik. Korkutarak deÄŸil tatlÄ± dille insanlarÄ±mÄ±za anlatarak bunu baÅŸardÄ±k. Bu hafta sonu yapÄ±lacak ikinci tur seÃ§imlerin sonucunda HÃ–H'e karÅŸÄ± ilk zaferimizi orada ilan edeceÄŸiz, bundan eminim." diye konuÅŸtu.

OY KULLANMAYANLAR SEÃ‡MEN LÄ°STESÄ°NDEN Ã‡IKARILACAK

Ramis, TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplumun Bulgaristan'daki seÃ§imle kaderini deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±na sahip olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir saat olsun, iki saat olsun, Ã¼Ã§ saat olsun zamanÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±ralÄ±m, oyumuzu kullanalÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ iki seÃ§im Ã¼st Ã¼ste oy kullanÄ±lmamasÄ± durumunda seÃ§men listesinden Ã§Ä±karÄ±lma durumu var. Bu da vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± demektir. Bu sadece sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± meselesi deÄŸil sandÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek seÃ§menleri caydÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yorlar. AmaÃ§larÄ± caydÄ±rma yoluyla seÃ§menler Ã¼st Ã¼ste iki seÃ§ime katÄ±lmasÄ±n, ilk baÅŸta seÃ§men listesinden Ã§Ä±kartÄ±lsÄ±n ve seÃ§me hakkÄ± elinden alÄ±nsÄ±n. Bir sonraki aÅŸamayÄ± dile getirmek bile istemiyorum. Bu vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kartÄ±lmaya kadar gidebilecek bir sÃ¼reÃ§tir ki bunu dile dahi getirmek istemiyorum. Biz buna mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz, etmemeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ama lÃ¼tfen seÃ§menler de bu konuda duyarlÄ± olsunlar ve oylarÄ±nÄ± kullansÄ±nlar."

TÃ¼rkiye'nin 24 KasÄ±m 2015'te hava sahasÄ± ihlali yapan Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi, Bulgaristan'da TÃ¼rklerin en fazla temsil edildiÄŸi Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) partisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na neden olmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin tutumunu destekleyen Genel BaÅŸkan LÃ¼tfi Mestan, Onursal BaÅŸkan Ahmet DoÄŸan'Ä±n baskÄ±larÄ±na maruz kalarak partiden ihraÃ§ edilmiÅŸti. Mestan ve bir grup milletvekili 10 Nisan 2016'da DOST Partisi'ni kurarak, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸti.