GÃ¼ncelleme: 11:58, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Kolombiya ile FARC arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerde sona doÄŸru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) Ã¼yelerinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlanan toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla FARC ile Kolombiya'nÄ±n 50 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±nÄ± bitirmeye yÃ¶nelik mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde Ã¶nemli bir adÄ±m daha atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Latin Amerika'nÄ±n en uzun silahlÄ± mÃ¼cadelesini veren FARC Ã¼yelerinin toplanma alanlarÄ±na en geÃ§ 31 Ocak'ta gitmesi konusunda saÄŸlanan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gecikmeli de olsa FARC Ã¼yelerinin 21 Åžubat'ta toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile FARC 1984-1987, 1991-1992, 1999-2002, 2012 ve 2016'da olmak Ã¼zere birÃ§ok kez barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bir araya gelmiÅŸti.