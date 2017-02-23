11:56, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

PYD'nin Suriye'deki kaotik ortamdan faydalanma planÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK/PYD,Â Suriye'dekiÂ demografik yapÄ±yÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±nÂ kaotik ortamdan faydalanarak mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla toprak kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

BÃ¶lgedeki askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndaÂ El Bab'a yÃ¶nelik operasyonlar baÅŸarÄ±yla sÃ¼rerken, ÅŸehrin kontrolÃ¼ Ã¶nemli oranda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) kuvvetlerinin eline geÃ§ti.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bir yandan DEAÅž'Ä± yok etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer taraftan da PKK/PYD ile mÃ¼cadelesini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Suriye'deki demografik yapÄ±yÄ± hiÃ§e sayan PKK/PYD ise kaotik ortamdan istifade ederek mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla toprak kazanmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Â Ã–rgÃ¼tÃ¼n bu hedefine ulaÅŸmak iÃ§in hem sivillerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± hem de uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yor. Ã–rgÃ¼tÃ¼n bu niyetini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyan en Ã¶nemli olay Ã¶nceki gÃ¼n Azez'in gÃ¼neydoÄŸusundaki Cibrin kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸandÄ±.

PKK/PYD mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen havan atÄ±ÅŸlarÄ±yla Cibrin kÃ¶yÃ¼ hedef alÄ±nÄ±rken, bÃ¶lgede yaÅŸayan ikisi Ã§ocuk, Ã¼Ã§Ã¼ kadÄ±n beÅŸ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.