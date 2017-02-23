DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:00, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Filistin
12:01, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kabatiye, Abud ve Ebu Deys bÃ¶lgelerine gece saatlerinde baskÄ±n yapan Ä°srail askerleri, 13Â Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Filistinlilerin "terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Nablus kentindeki Balata MÃ¼lteci KampÄ±'na da baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi, bu sÄ±rada bir askerin Ã¼zerine patlayÄ±cÄ± madde atÄ±lmasÄ± sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Vadi Hulva Ä°nsan HaklarÄ± Bilgi Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin KudÃ¼s'Ã¼n Es-Sevre Mahallesi ile Selvan beldesinde emniyet gÃ¼Ã§lerine taÅŸ atmakla suÃ§lanan Filistinlilerin evlerini basarak 3 genciÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°srail polisinin de KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi baskÄ±nlarda 4 genci gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±, gÃ¶zaltÄ± gerekÃ§elerine iliÅŸkin bilgi verilmedi.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Irak ordusu Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdi
Irak ordusu Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdi

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi, uÃ§ak pistinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi
Otistik Ã§ocuklar iÃ§in quot Zeki Otistik Projesi quot
Otistik Ã§ocuklar iÃ§in "Zeki Otistik Projesi"

TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Zeki Otistik Projesi" ile otizmli Ã¶ÄŸrencilerin, tablet, akÄ±llÄ± telefon ve akÄ±llÄ± saat gibi teknolojik cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶ÄŸrenme dÃ¼zeylerinin ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸtirilmesi hedefleniyor
Irak ordusu Ã¼Ã§ koldan Musul'un batÄ±sÄ±na ilerliyor
Irak ordusu Ã¼Ã§ koldan Musul'un batÄ±sÄ±na ilerliyor

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ± Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerlemeye devam ediyor
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran'a deprem uyarÄ±sÄ±
Ä°ran'a deprem uyarÄ±sÄ±

Ä°ran KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Ziyai, baÅŸkent Tahran'da meydana gelmesi muhtemel ÅŸiddetli bir depremin en az 200 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Kolombiya ile FARC arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerde sona doÄŸru
Kolombiya ile FARC arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerde sona doÄŸru

Kolombiya FARC Ã¼yelerinin BM gÃ¶zetiminde silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlanan toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla FARC ile Kolombiya'nÄ±n 50 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±nda sona geliniyor
PYD Suriye'deki kaotik ortamdan faydalanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
PYD Suriye'deki kaotik ortamdan faydalanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

PKK/PYD, Suriye'deki demografik yapÄ±yÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n kaotik ortamdan faydalanarak, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla toprak kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
quot Bulgaristan'daki seÃ§imin kaderi TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar'a baÄŸlÄ± quot
"Bulgaristan'daki seÃ§imin kaderi TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar'a baÄŸlÄ±"

Bulgaristan'daki DOST Partisinin MKYK Ã¼yesi Ramis, "TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplum Bulgaristan'daki seÃ§imle kaderini deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±na sahip" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Lahor'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± 6 Ã¶lÃ¼
Lahor'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼

Pakistan Lahor'da meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 30 kiÅŸi yaralandÄ±
Somali'de yeni BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri oldu
Somali'de yeni BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri oldu

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Hasan Ali Hayri'yi BaÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdiÄŸi bildirildi
Meksika'dan ABD'ye 'gÃ¶Ã§' resti
Meksika'dan ABD'ye 'gÃ¶Ã§' resti

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, Meksika'nÄ±n gÃ¶ konusunda ABD'nin yeni kurallarÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± istifa etti
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± istifa etti

Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Serra istifasÄ±na saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi
Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale
Kuzey Dakota Petrol Boru HattÄ± protestosuna mÃ¼dahale

Arazilerinden petrol boru hattÄ±na mÃ¼sade etmemek iÃ§in kamp kuran ve kurduklarÄ± kamptan ayrÄ±lmayan KÄ±zÄ±lderililere mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Kur'an-Ä± Kerim yakan DanimarkalÄ± yargÄ±lanacak
Kur'an-Ä± Kerim yakan DanimarkalÄ± yargÄ±lanacak

Danaimarka'da savcÄ±, evinin arka bahÃ§esinde Kur'an-Ä± Kerim yaktÄ±ktan sonra sosyal medyada videosunu paylaÅŸan kiÅŸi hakkÄ±nda "dine hakaret" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
GÃ¼ney Afrika UCM'den Ã§ekilemedi
GÃ¼ney Afrika, UCM'den Ã§ekilemedi

GÃ¼ney Afrika Anayasa Mahkemesi, UCM'den Ã§ekilme kararÄ±nÄ±, parlamentoda onaylanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Suriyeli muhalifler rejimle 'doÄŸrudan mÃ¼zakere' istedi
Suriyeli muhalifler rejimle 'doÄŸrudan mÃ¼zakere' istedi

Suriye muhalefeti, Cenevre'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed rejimi ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu

Haberler

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± geÃ§ici olarak aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale

Gazze'yi bu kez kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu
Gazze'yi bu kez kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu

Ä°srailli bakandan Hamasâ€™a "Sinvar" tehdidi
Ä°srailli bakandan Hamas a quot Sinvar quot tehdidi

Ä°srail polisi 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail polisi 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Filistinlilerden Ä°srail'in 'yÄ±kÄ±m siyaseti'ne protesto
Filistinlilerden Ä°srail'in 'yÄ±kÄ±m siyaseti'ne protesto

Ä°srail Hapishaneler Ä°daresi ile Filistinli tutuklular anlaÅŸtÄ±
Ä°srail Hapishaneler Ä°daresi ile Filistinli tutuklular anlaÅŸtÄ±

Filistinâ€™in diplomatik misyon sayÄ±sÄ± Ä°srailâ€™inkinden fazla
Filistin in diplomatik misyon sayÄ±sÄ± Ä°srail inkinden fazla






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 