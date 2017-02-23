12:01, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kabatiye, Abud ve Ebu Deys bÃ¶lgelerine gece saatlerinde baskÄ±n yapan Ä°srail askerleri, 13Â Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Filistinlilerin "terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Nablus kentindeki Balata MÃ¼lteci KampÄ±'na da baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi, bu sÄ±rada bir askerin Ã¼zerine patlayÄ±cÄ± madde atÄ±lmasÄ± sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Ã–te yandan Vadi Hulva Ä°nsan HaklarÄ± Bilgi Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin KudÃ¼s'Ã¼n Es-Sevre Mahallesi ile Selvan beldesinde emniyet gÃ¼Ã§lerine taÅŸ atmakla suÃ§lanan Filistinlilerin evlerini basarak 3 genciÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°srail polisinin de KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi baskÄ±nlarda 4 genci gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±, gÃ¶zaltÄ± gerekÃ§elerine iliÅŸkin bilgi verilmedi.

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