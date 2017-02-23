11:58, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'a deprem uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da muhtemel bir ÅŸiddetli depremde en az 200 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°ran KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Emir Muhsin Ziyai, kurumun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Tahran'da ÅŸiddetli bir deprem ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunu belirtti.

BaÅŸkentteki yapÄ±larÄ±n ÅŸiddetli bir depreme dayanÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne halkÄ±n ne de yetkililerin konuyu ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ziyai, "HiÃ§ kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Saatli bir bombanÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸumuzun farkÄ±nda deÄŸiller. Kendimizi depreme karÅŸÄ± hazÄ±rlamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Tahran'da meydana gelmesi muhtemel ÅŸiddetli bir depremde en az 200 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸi tespitinde bulunan Ziyai, deprem sonrasÄ±nda baÅŸkentin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in de uzun bir sÃ¼reÃ§ gerekeceÄŸini vurguladÄ±.

Uzmanlar, 15 milyonu aÅŸkÄ±n nÃ¼fusuyla Ä°ran'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri Tahran'da 15-20 yÄ±l iÃ§inde ÅŸiddetli bir deprem ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸu konusunda son yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla uyarÄ±larda bulunuyor.

Ä°ran yÃ¶netimi geÃ§en yÄ±l Japonya ile sismoloji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalayarak Tahran'Ä±n "deprem riski" haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.