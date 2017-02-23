12:07, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Irak ordusu Ã¼Ã§ koldan Musul'un batÄ±sÄ±na ilerliyor





Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ± Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerlemeye devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IrakÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ±Â Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerleme kaydettiÄŸi belirtildi. Irak ordusunda gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Muhammed Abdulemir el-AÅŸker, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± 9'uncu ZÄ±rhlÄ± Tugay, federal polis gÃ¼Ã§leri ve terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri kentin batÄ± yakasÄ±ndaki yerleÅŸim alanlarÄ±na Ã¼Ã§ koldan ilerliyor." dedi. DEAÅž'a karÅŸÄ± geniÅŸ Ã§aplÄ± bir operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AÅŸker, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±, El-Gizlani Askeri ÃœssÃ¼ ve kentin giriÅŸinde yer alan Tel Ruman ve El-Mamun mahallelerine doÄŸru saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. HAVALÄ°MANI Ã‡EVRESÄ°NDE YOÄžUN Ã‡ATIÅžMALAR HavalimanÄ± Ã§evresinde yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini aktaran AÅŸker, "DEAÅž, keskin niÅŸancÄ±lar, bombalÄ± araÃ§ ve mayÄ±nlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ 'drone'larla (uzaktan kumandalÄ± hava aracÄ±) direnÃ§ gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nda geÃ§en ay kontrolÃ¼ tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyona pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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