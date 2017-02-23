12:24, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Otistik Ã§ocuklar iÃ§in "Zeki Otistik Projesi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Zeki Otistik Projesi" ile otizmli Ã¶ÄŸrencilerin, tablet, akÄ±llÄ± telefon ve akÄ±llÄ± saat gibi teknolojik cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶ÄŸrenme dÃ¼zeylerini ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸtirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.

Konya Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mukadder GÃ¼rsoy, projeye iliÅŸkin bir otelde dÃ¼zenlenen konferansta, projeyle Ã¶zellikle Ã¶ÄŸrenme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§eken Ã¶ÄŸrencilerin "e-Ã¶ÄŸrenme"lerini saÄŸlayan tablet, telefon ve akÄ±llÄ± saatler gibi uygulamalarÄ± daha iyi kullanmalarÄ±nÄ± ve Ã¶ÄŸrenim becerilerini artÄ±rmalarÄ±nÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Projenin otistik Ã¶ÄŸrencilere faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼rsoy, "Otistik Ã¶ÄŸrencilerimizin toplumda daha fazla yer bulmalarÄ±nÄ±, istihdam edilmelerini ve hayatÄ±n tÃ¼m kesimlerinde yer almalarÄ±nÄ± teÅŸvik eden bu projemiz sayesinde, daha fazla otistik insanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸ hayatÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflemekteyiz." diye konuÅŸtu.

Valencia Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Gerardo Herrera da projenin, otistik Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu konuda sizinle iÅŸ birliÄŸi yapmak bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk. Bizi aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz." ifadelerini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan katÄ±lÄ±mcÄ±larca proje faaliyetleri deÄŸerlendirildi.

Valencia Ãœniversitesi koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan, TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Zeki Otistik Projesi, Ä°spanya Ulusal AjansÄ±nca finanse ediliyor.