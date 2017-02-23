12:32, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

SeÃ§imlerde Suriyeliler yok





Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Valisi Åžahin'in bazÄ± Suriyelilere ait dosyalarÄ±n Ankara'ya gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±larak Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmeye baÅŸlandÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'in Suriyelilerle ilgili vatandaÅŸlÄ±k dosyalarÄ±nÄ±n Ankara'ya gÃ¶nderildiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± bazÄ± haber ajanslarÄ± tarafÄ±ndan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmeye baÅŸlandÄ± ÅŸekilde yorumlandÄ±. Konu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Åžahin, vatandaÅŸlÄ±k verilmeye baÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece dosyalarÄ±n Ankara'ya gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi. Åžahin'in aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ± ise BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra deÄŸerlendirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Kaynak, "16 Nisan'Ä± gÃ¶lgede bÄ±rakmak istemiyoruz" dedi. Â

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