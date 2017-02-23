12:33, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Irak ordusu Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdi





Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi, uÃ§ak pistinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IrakÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerininÂ MusulÂ kentinin batÄ± yakasÄ±ndakiÂ Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi,Â uÃ§akÂ pistininÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi. Irak federal polis gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Abdulaziz RÄ±za el-Musavi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri havalimanÄ±nÄ±n pistine ulaÅŸtÄ±." dedi. HavalimanÄ± iÃ§erisinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini aktaran Musavi, "HavalimanÄ± binasÄ±na doÄŸru giden yollardaki bombalar ve mayÄ±nlarÄ± temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. " diye konuÅŸtu.Â

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