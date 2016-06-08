12:38, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

CHP'den sade ve gÃ¶steriÅŸsiz referandum kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±Â kapsamÄ±nda daha Ã¶nce il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) Ã¼yeleriyle bir araya gelenÂ CHPÂ Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, hafta sonu da Ã¶nceki yÄ±llarda Ã§eÅŸitli kademelerde gÃ¶rev yapan partililerle buluÅŸacak.Â

Bu kapsamda eski milletvekili, PM Ã¼yesi, il ve ilÃ§e baÅŸkanÄ± olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸiye davetiye gÃ¶nderen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, toplantÄ±da katÄ±lÄ±mcÄ±lardan kampanya sÃ¼recinde etkin rol almalarÄ±nÄ±, deÄŸiÅŸikliÄŸi halka anlatmalarÄ±nÄ± isteyecek.

CHP, 16 Nisan'a kadar da sade ve gÃ¶steriÅŸsiz bir kampanya yÃ¼rÃ¼tecek. Etkinliklerin tamamÄ±nda ise sadece TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yer alacak. Parti, geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi de dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor.Â

"KAMPANYAMIZ ZATEN BAÅžLADI"

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l de CHP'nin halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n zaten baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

CHP'nin kendi iÃ§indeki sandÄ±k Ã¶rgÃ¼tlenmesini de gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine dikkati Ã§eken BingÃ¶l, "OnlarÄ±n eÄŸitimlerini baÅŸlattÄ±k. Ã‡ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sandÄ±k gÃ¶revlilerimizin eÄŸitimleri devam ediyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinde panellere, konferanslara katÄ±lmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandÄ±.

"GRUPLAR HALÄ°NDE YAPIYORUZ"

Tekin BingÃ¶l, sade gÃ¶steriÅŸsiz ve vatandaÅŸlarla buluÅŸmayÄ± Ã¶ne alan bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine deÄŸinerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir salona partilileri toplayÄ±p, orada 'kampanyaya start verdik' demek Ã§ok da anlamlÄ± deÄŸil. Kimleri Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±z? Milletvekillerimizi, Ã¶rgÃ¼tlerimizi, il baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±... Biz zaten bunlarla bir araya geldik. BunlarÄ±n hepsini bir yere toplayÄ±p, ÅŸarkÄ±larla, tÃ¼rkÃ¼lerle sloganlarla bir toplantÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±za, bÃ¶yle gruplar halinde toplantÄ±lar yapÄ±yoruz."