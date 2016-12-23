12:44, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 13 kiÅŸi FETÃ–'den adliyede





Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Kocaeli, Ä°stanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼nÃ¼n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Kocaeli merkezli 3 ilde, 16 Åžubat'ta FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK) Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular Kocaeli

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.