12:48, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ehliyet sahiplerine Ã¼cretsiz 'trafikte saygÄ± eÄŸitimi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), yeniÂ ehliyetÂ alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" derslerinin iÃ§eriÄŸinde yer alanÂ trafikte saygÄ± eÄŸitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyonÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tÃ¼mÃ¼neÂ Ã¼cretsizÂ verilmesi hedefleniyor.

BakanlÄ±k, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SÃ¼rÃ¼cÃ¼ EÄŸitimcileri Konfederasyonu, TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol doÄŸrultusunda, yeni bir uygulamayÄ± daha hayata geÃ§irmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

"TRAFÄ°KTE EMPATÄ° VE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M"Â "SAYGI EÄžÄ°TÄ°MÄ°" VERÄ°LMESÄ° Ã–NGÃ–RÃœLÃœYOR"

Ã‡alÄ±ÅŸma ile karayolu trafik gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, bireylerin trafik sorununa karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± veÂ toplumsal farkÄ±ndalÄ±kÂ oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye "saygÄ± eÄŸitimi" verilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

EÄŸitimler, ehliyet sÄ±navlarÄ±ndaki trafik adabÄ± testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel deÄŸerler", "trafikte empati ve iletiÅŸim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diÄŸerlerinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ davranÄ±ÅŸlarÄ±na etkisi" gibi temel baÅŸlÄ±klarda ele alÄ±nacak.Â

KAMU YARARI GEREÄžÄ° ÃœCRETSÄ°Z DÃœZENLENECEK

Protokol Ã§erÃ§evesinde, Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± yurt genelindeki 3 bin 500 Ã¶zel motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nda verilecek saygÄ± eÄŸitimleri, kamu yararÄ± gereÄŸi Ã¼cretsiz dÃ¼zenlenecek.

Kurslarda verilecek programÄ±n 4 saat olmasÄ± planlanÄ±yor. BakanlÄ±k, saygÄ± eÄŸitimlerine ilk olarak kamu kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden baÅŸlayacak. Bu eÄŸitimlerin bir ay iÃ§erisinde uygulamaya konulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.