13:12, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±sÄ±nda 11 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan hava kuvvetlerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 11 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Helmand ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hava kuvvetlerine ait uÃ§aklarÄ±n, Garmsir ilÃ§esine baÄŸlÄ± Umumi BaÄŸ bÃ¶lgesindeki Taliban mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸi saldÄ±rÄ±da, 11 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. BÃ¶lgede operasyonlar devam ediyor. Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Â

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