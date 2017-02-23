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Afganistan
13:12, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±sÄ±nda 11 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan hava kuvvetlerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 11 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Helmand ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hava kuvvetlerine ait uÃ§aklarÄ±n, Garmsir ilÃ§esine baÄŸlÄ± Umumi BaÄŸ bÃ¶lgesindeki Taliban mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸi saldÄ±rÄ±da, 11 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

BÃ¶lgede operasyonlar devam ediyor. Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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Ä°lgili Konular Afganistan taliban
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