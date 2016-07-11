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13:24, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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24 TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na gÃ¶zaltÄ±
24 TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis ve teknisyenlerin de bulunduÄŸu 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



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