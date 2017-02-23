13:40, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±





Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, BatÄ± ve Orta Karadeniz'de rÃ¼zgarÄ±n, gÃ¼neybatÄ± (lodos) yÃ¶nlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle baÅŸta soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca zehirlenmeleri ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar olmak Ã¼zere meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

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