13:45, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±





Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BM gÃ¶zetiminde 4. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, ikili toplantÄ±larla baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentindeÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) gÃ¶zetiminde 4. turu dÃ¼zenlenenÂ SuriyeÂ konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, ikili toplantÄ±larla baÅŸladÄ±. BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetiyle BM binasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± bir araya geldi. Mistura Ã¶nce, rejimin BM Daimi Temsilcisi BeÅŸÅŸar Caferi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Mistura, muhalefet heyetiyle bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye muhalifler adÄ±na heyet baÅŸkanÄ± NasÄ±r Hariri, MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yahya Kadamani ve baÅŸmÃ¼zakereci Muhammed Sabra katÄ±ldÄ±. Cenevre'deki 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ise az sonra yapÄ±lacak. BM'deki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumuna, muhalefet ve BeÅŸÅŸar Esed rejimi heyetlerinin yanÄ± sÄ±ra, Rusya, TÃ¼rkiye, Ä°ran ve ABD'nin de iÃ§inde olduÄŸu UluslararasÄ± Destek Grubu Ã¼yelerinin temsilcilerinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye'yi temsilen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu'dan sorumlu MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal ve beraberindeki heyet yer alÄ±yor. ABD'yi Suriye Ã–zel Temsilcisi Michael Ratney, Rusya'yÄ± BM Cenevre Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavkin temsil edecek. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika DirektÃ¶rÃ¼ Sergey Vershinin'in de Cenevre'ye gelmesi bekleniyor. Mistura, dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã§erÃ§evesinin BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. SÃ¶z konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin mÃ¼zakereleri sonuÃ§landÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Yeni yÃ¶netimin 12 aylÄ±k dÃ¶nemde bir anayasa hazÄ±rlayÄ±p Ã¼lkeyi adil seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rmesi gerekiyor.

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