13:55, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

ABD'de Demokrat Parti yeni baÅŸkanÄ±nÄ± arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deÂ Demokrat Parti'nin yapacaÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde "yenilikÃ§i kanadÄ±" temsil eden Kongrenin ilk MÃ¼slÃ¼man Ã¼yesiÂ Keith EllisonÂ ve "yerleÅŸik dÃ¼zenin" savunucusu eski Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±Â Tom Perez, en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

KasÄ±m ayÄ±ndaki ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde CumhuriyetÃ§ilere karÅŸÄ± yenilgiye uÄŸrayan Demokrat Parti, hafta sonu Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 25 Åžubat Cumartesi yapÄ±lacak kongreyle partinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek yeni ismi belirleyecek.

Demokrat Partinin yapacaÄŸÄ± kongre aynÄ± zamanda, parti iÃ§inde "yenilikÃ§i kanadÄ±n" mÄ± yoksa "yerleÅŸik dÃ¼zeninin" mi galip geleceÄŸi konusunda kritik bir eÅŸik olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ellison ve Perez dÄ±ÅŸÄ±nda Idaho eyaleti Demokrat Parti BaÅŸkanÄ± Sally Boynton Brown, Indiana eyaleti South Bend Valisi Pete Buttigieg, Demokrat Parti GÃ¼ney Carolina BaÅŸkanÄ± Jaime Harrison ve Jehmu Greene de Demokrat Partinin baÅŸkanÄ± olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.

"YERLEÅžÄ°K DÃœZENÄ°N" SAVUNUCULARI

BaÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶n seÃ§imlerde eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n rakibi olan Vermond SenatÃ¶rÃ¼ Bernie Sanders, parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda desteÄŸini Ellison'dan yana kullandÄ±.

Kendisini "sosyalist demokrat" olarak tanÄ±mlayan Sanders, partide radikal bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmesi gerektiÄŸini savunuyor. Ellison'Ä± destekleyeceÄŸini yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla duyuran Sanders, "Soru Ã§ok basit: Ä°flas etmiÅŸ statÃ¼kocu mantÄ±kla mÄ± yola devam edeceÄŸiz ya da parti iÃ§inde yeniden yapÄ±lanmaya giderek, ileri doÄŸru bir adÄ±m mÄ± atmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z?" ifadesini kullandÄ±.

Ellison, ABD'de kongre ve baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin kaybedilmesini, Demokrat Partinin ABD halkÄ±nÄ±n tamamÄ±na hitap edememesine baÄŸlÄ±yor.

Demokrat Partinin "iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fla" iliÅŸkisinin kesildiÄŸini, "elit" kesimin partisi haline geldiÄŸini savunan Ellison, "Demokratlar bu partinin sadece Demokrat Parti iÃ§in var olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamasÄ± gerekiyor. Bu parti tÃ¼m ABD halkÄ±nÄ±n partisi olmalÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±yla parti baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde izleyeceÄŸi politikanÄ±n iÅŸaretini veriyor.

"YENÄ°LÄ°KÃ‡Ä° KANADIN" SAVLARI

Demokrat Partide 2004'te sesini duyuran "yenilikÃ§i kanat", DemokratlarÄ±n yenilenme sÃ¼recine girmesi gerektiÄŸini savunuyor.

Washington yÃ¶netiminin, Ã§Ä±kar gruplarÄ±nÄ±n ve lobilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k baÄŸÄ±ÅŸlardan sÄ±yrÄ±larak sadece halka hesap vermesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen bu kanat, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Sanders'Ä±n DemokratlarÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± adayÄ± olabilmek iÃ§in Clinton ile rekabet ettiÄŸi dÃ¶nemde adÄ±ndan sÄ±kÃ§a sÃ¶z ettiren yenilikÃ§iler, Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim gibi konularda ABD'de sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmesi gerektiÄŸini belirtiyor.