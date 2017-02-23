14:00, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

PKK'dan Irak'ta yeni kamp giriÅŸimi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ Musul'unÂ SincarÂ ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan PKK, ÅŸimdi deÂ Erbil'e yakÄ±nÂ MahmurÂ ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yeni karargahlar oluÅŸturma giriÅŸimi iÃ§erisine girdi.

DEAÅž'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda Mahmur ilÃ§esine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± bahane ederek bÃ¶lgeye yerleÅŸen ve Kandil'den getirdikleriyle buradaki Ã¼yeÂ sayÄ±sÄ±nÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±ran PKK, Mahmur KampÄ±'nÄ± ve yanÄ±ndaki KaraÃ§uÄŸ DaÄŸÄ±'nÄ± adeta askeri Ã¼s haline getirdi.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) gÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, PKK Â Mahmur KampÄ± ile yanÄ±ndaki KaraÃ§uÄŸ DaÄŸÄ±'nÄ±n Ã§evresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktalarÄ± oluÅŸturdu.

PKK'lÄ±lar, Ã§embere aldÄ±klarÄ± bÃ¶lgeye, PeÅŸmerge ve yerel asayiÅŸ gÃ¼Ã§lerinin hiÃ§bir ÅŸekilde giriÅŸine izin vermiyor. Bu yÃ¼zden zaman zaman PKK'lÄ±lar ile PeÅŸmergeler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanÄ±yor. Karargaha yaklaÅŸmak isteyenlere ateÅŸ aÃ§Ä±lÄ±yor. SÃ¶z konusu bÃ¶lgeden Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde PKK'nÄ±n mevzileri, hendekleri ve gÃ¼venlik noktalarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"PKK MAHMUR KAMPI'NDA KARARGAH KURDU"

Mahmur KaymakamÄ± RÄ±zgar Muhammed Ä°smail, "PKK Mahmur KampÄ±'nda ve KaraÃ§uÄŸ DaÄŸÄ±'nda karargah kurdu. Ã–rgÃ¼te militan yetiÅŸtiriyor." dedi.

Ä°smail, "PKK, Ã¶zellikle Mahmur KampÄ±'nda askeri alanlar kurarak gelen militanlara eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±. Kamp iÃ§erisinde daima hazÄ±r bekleyen bir gÃ¼Ã§ var. Bunlar sÃ¼rekli askeri eÄŸitime alÄ±nÄ±yor. Kampta ÅŸimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. KadÄ±n, Ã§ocuk ve yaÅŸlÄ±lar dahi askeri eÄŸitime tabi tutuluyor." diye konuÅŸtu.

"KAMPIN NÃœFUSU 12 BÄ°N, Ä°LÃ‡E MERKEZÄ°NÄ°N Ä°SE 10 BÄ°N CÄ°VARINDA"Â

Kamp nÃ¼fusunun, Mahmur ilÃ§e merkezi nÃ¼fusunu geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°smail, "KampÄ±n nÃ¼fusu ÅŸu anda 12 bin, ilÃ§e merkezinin ise 10 bin civarÄ±nda" olduÄŸu bilgisini verdi.

"Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KENDÄ°SÄ°NÄ° KARAÃ‡UÄž DAÄžI'NDA PATLATTIÄžI HABERÄ°NÄ° ALDIK"

"PKK'lÄ±lar, asayiÅŸ gÃ¼Ã§leri ve PeÅŸmergenin, Mahmur kampÄ±na giriÅŸine izin vermiyor. Kamp tamamen askeri Ã¼sse dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼." diyen Ä°smail, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"PKK, bir sÃ¼re sonra Mahmur kampÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletip, yeni kontrol noktalarÄ± oluÅŸturdu. Bununla da yetinmeyip daha Ã¶nce kampta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan binaya koydu. BM yetkililerine binayÄ± teslim etmeyi reddettiler. Militanlar daha Ã¶nce IraklÄ± polis gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan karakola da el koydular. Bunun yanÄ±nda iki hafta Ã¶nce iki kiÅŸinin kendisini KaraÃ§uÄŸ DaÄŸÄ±'nda patlattÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k ancak gidip bu olaya iliÅŸkin herhangi bir soruÅŸturma yapamadÄ±k. PKK, giriÅŸimize izin vermedi."

Mahmur KaymakamÄ± Ä°smail, kampÄ±n hemen yanÄ±nda bulunan KaraÃ§uÄŸ DaÄŸÄ±'nda da kontrol noktalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¼yÃ¼k hendekler kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da bu hendeklerden rahatsÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°smail, birÃ§ok Mahmurlunun, bÃ¶lgedeki tarÄ±m arazilerini bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu insanlarÄ±n kendilerine gelip, duruma Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± istediklerini aktardÄ±.

Erbil'in 30 kilometre gÃ¼neyinde bulunan Mahmur ilÃ§esi, resmi olarak Musul iline baÄŸlÄ±. Ä°lÃ§e merkezi ve Ã§evre bÃ¶lgeleri, Saddam HÃ¼seyin'in devrilmesinin ardÄ±ndan askeri olarak PeÅŸmergenin kontrolÃ¼ne geÃ§ti.

PKK SÄ°NCAR'I 'Ä°KÄ°NCÄ° KANDÄ°L' YAPMAK Ä°STÄ°YOR

Kuzey Irak'ta Ä°ran ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kandil ve diÄŸer daÄŸlara konuÅŸlanan PKK Ã¼yeleri, bÃ¶lgedeki 600 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal ediyor.

Ã–rgÃ¼t, Musul'un Suriye'nin sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki stratejik Sincar ilÃ§esini "ikinci Kandil" yapmak istiyor. BÃ¶lgedeki Ezidileri, DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± korumak bahanesiyle Sincar ilÃ§esine yerleÅŸen PKK'lÄ±lar, DEAÅž bÃ¶lgeden temizlenmesine raÄŸmen hala ilÃ§eden Ã§Ä±kmadÄ±. IKBY hÃ¼kÃ¼meti ve Mesut Barzani'nin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen PKK, ilÃ§edeki militanlarÄ±nÄ± Ã§ekmedi. PKK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ±'nda bir grup Ezidi'ye eÄŸitim verdiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼te militan yetiÅŸtirdiÄŸi biliniyor.

PKK, KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) ve Goran Hareketi hakimiyetindeki Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n SÃ¼leymaniye ve HalepÃ§e illerine baÄŸlÄ± bÃ¶lgeler ile KerkÃ¼k'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da artÄ±rma Ã§abasÄ± iÃ§inde olduÄŸu kaydedildi.â€‹