Kuzey Kore basÄ±nÄ±ndan Ã‡in eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansÄ±nda yayÄ±mlanan makalede, Pekin yÃ¶netiminin Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesini eleÅŸtirmesi ve Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurmasÄ±, "ABD'nin etkisiyle hareket etmek" olarak yorumlandÄ±.
Ã‡in'den ismi doÄŸrudan kullanÄ±lmadan, "dost olduÄŸunu savunan komÅŸu Ã¼lke" olarak bahsedilen makalede, Pekin yÃ¶netimi, ABD uÄŸruna Kuzey Kore'ye sÄ±rt dÃ¶nmekle suÃ§landÄ±.
Makalede, "Kendisini bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ olarak adlandÄ±ran bu Ã¼lke, amacÄ±nÄ±n Kuzey Kore halkÄ±na zarar vermek olmadÄ±ÄŸÄ±, sadece Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±nÄ± kontrol etmek istediÄŸi gibi bahanelerle kendisini savunurken, ABD'nin etkisi altÄ±nda hareket ediyor." ifadelerine yer verildi.
Ã‡in'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na uygun hareket ederek, "insafsÄ±z adÄ±mlar" attÄ±ÄŸÄ± savunulan makale, KCNA'nÄ±n genel yayÄ±n politikasÄ±nÄ±n aksine Jong Phil imzasÄ±yla yayÄ±mlandÄ±.
Kuzey Kore'nin 12 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesini duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin, Pyongyang yÃ¶netiminin balistik fÃ¼ze denemesine karÅŸÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸti.
AÃ§Ä±klamadan kÄ±sa sÃ¼re sonra Ã‡in, BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2321 kararÄ± ile uyumlu olarak Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurmuÅŸtu.
Ã‡in, geÃ§en ay da BM'nin ilgili kararÄ±na uyumlu olarak, Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer fÃ¼ze ve silah geliÅŸtirmek iÃ§in kullanÄ±lacak teknolojik ekipman ve malzemelerin ihracatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu yasaklÄ± Ã¼rÃ¼nler, lazer, telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ±, sensÃ¶rler, denizaltÄ±lar, insansÄ±z araÃ§lar ve roket Ã¼retimine yÃ¶nelik yazÄ±lÄ±mlarÄ± kapsÄ±yor.
Ä°hracat yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama, Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°daresi ve Ã‡in Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore geÃ§en yÄ±l 9 EylÃ¼l'de 5. kez nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ, BM GÃ¼venlik Konseyi 30 KasÄ±m'da denemeyle ilgili yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.
Tayland'da liderleri yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamalarÄ±yla aranan Dhammakaya tarikatÄ±ndan keÅŸiÅŸler, arama yapmak isteyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin giriÅŸini engellemek iÃ§in tapÄ±nak Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturdu
BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸanan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±
Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan PKK, ÅŸimdi de Erbil'e yakÄ±n Mahmur ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yeni karargahlar oluÅŸturma giriÅŸimi iÃ§erisinde
Parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda "yenilikÃ§i kanadÄ±" temsil eden Kongrenin ilk MÃ¼slÃ¼man Ã¼yesi Ellison ve "yerleÅŸik dÃ¼zenin" savunucularÄ±ndan eski Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Perez en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
Kuzey Kore, Ã‡in'i isim vermeden "ABD'nin etkisiyle hareket etmekle" eleÅŸtirdi.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BM gÃ¶zetiminde 4. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, ikili toplantÄ±larla baÅŸladÄ±
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±sÄ±nda 11 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi, uÃ§ak pistinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Zeki Otistik Projesi" ile otizmli Ã¶ÄŸrencilerin, tablet, akÄ±llÄ± telefon ve akÄ±llÄ± saat gibi teknolojik cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶ÄŸrenme dÃ¼zeylerinin ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸtirilmesi hedefleniyor
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ± Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerlemeye devam ediyor
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Ziyai, baÅŸkent Tahran'da meydana gelmesi muhtemel ÅŸiddetli bir depremin en az 200 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Kolombiya FARC Ã¼yelerinin BM gÃ¶zetiminde silah bÄ±rakma ve topluma geri dÃ¶nme sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlanan toplanma alanlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla FARC ile Kolombiya'nÄ±n 50 yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±nda sona geliniyor
PKK/PYD, Suriye'deki demografik yapÄ±yÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n kaotik ortamdan faydalanarak, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla toprak kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Bulgaristan'daki DOST Partisinin MKYK Ã¼yesi Ramis, "TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplum Bulgaristan'daki seÃ§imle kaderini deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±na sahip" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Pakistan Lahor'da meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 21 kiÅŸi yaralandÄ±