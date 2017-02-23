13:54, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Kuzey Kore basÄ±nÄ±ndan Ã‡in eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansÄ±nda yayÄ±mlanan makalede, Pekin yÃ¶netiminin Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesini eleÅŸtirmesi ve Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurmasÄ±, "ABD'nin etkisiyle hareket etmek" olarak yorumlandÄ±.

Ã‡in'den ismi doÄŸrudan kullanÄ±lmadan, "dost olduÄŸunu savunan komÅŸu Ã¼lke" olarak bahsedilen makalede, Pekin yÃ¶netimi, ABD uÄŸruna Kuzey Kore'ye sÄ±rt dÃ¶nmekle suÃ§landÄ±.

Makalede, "Kendisini bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ olarak adlandÄ±ran bu Ã¼lke, amacÄ±nÄ±n Kuzey Kore halkÄ±na zarar vermek olmadÄ±ÄŸÄ±, sadece Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±nÄ± kontrol etmek istediÄŸi gibi bahanelerle kendisini savunurken, ABD'nin etkisi altÄ±nda hareket ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ã‡in'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na uygun hareket ederek, "insafsÄ±z adÄ±mlar" attÄ±ÄŸÄ± savunulan makale, KCNA'nÄ±n genel yayÄ±n politikasÄ±nÄ±n aksine Jong Phil imzasÄ±yla yayÄ±mlandÄ±.

Kuzey Kore'nin 12 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesini duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin, Pyongyang yÃ¶netiminin balistik fÃ¼ze denemesine karÅŸÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamadan kÄ±sa sÃ¼re sonra Ã‡in, BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2321 kararÄ± ile uyumlu olarak Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurmuÅŸtu.

Ã‡in, geÃ§en ay da BM'nin ilgili kararÄ±na uyumlu olarak, Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer fÃ¼ze ve silah geliÅŸtirmek iÃ§in kullanÄ±lacak teknolojik ekipman ve malzemelerin ihracatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu yasaklÄ± Ã¼rÃ¼nler, lazer, telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ±, sensÃ¶rler, denizaltÄ±lar, insansÄ±z araÃ§lar ve roket Ã¼retimine yÃ¶nelik yazÄ±lÄ±mlarÄ± kapsÄ±yor.

Ä°hracat yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama, Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°daresi ve Ã‡in Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore geÃ§en yÄ±l 9 EylÃ¼l'de 5. kez nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ, BM GÃ¼venlik Konseyi 30 KasÄ±m'da denemeyle ilgili yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.