14:17, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°ngiltere'de 8 bin evde elektrik yok





BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸanan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde etkili olan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na alan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±, bazÄ± bÃ¶lgelerde saatte 150 kilometreye ulaÅŸtÄ±. Åžiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle devrilen aÄŸaÃ§larÄ±n enerji hatlarÄ±na zarar vermesi sonucu Kuzey Ä°rlanda'da yaklaÅŸÄ±k 8 bin hane ve iÅŸ yerine elektrik verilemiyor. FÄ±rtÄ±na, hava, kara ve demir yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda da aksamalar yol aÃ§tÄ±. Ãœlke genelindeki olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle bazÄ± uÃ§uÅŸlar iptal edilirken, tren seferlerinde azami hÄ±z uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Seyahat ÅŸirketleri, yolculara firmalarla irtibata geÃ§meleri tavsiyesinde bulundu. Meteoroloji Kurumu, Ä°skoÃ§ya'nÄ±n yÃ¼ksek bÃ¶lgeleri iÃ§in yoÄŸun kar, Kuzey Ä°rlanda iÃ§in de ÅŸiddetli yaÄŸmur ve sel uyarÄ±sÄ±nda bulundu. FÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisinin bu akÅŸam azalacaÄŸÄ±, ancak hafta sonunda ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kaydedildi.

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