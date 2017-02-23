El Bab ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini de ele geÃ§irdi.Â
Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â merkezinin tamamÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtaran TSK destekli Ã–SO, halihazÄ±rda DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±n ve diÄŸer bomba dÃ¼zeneklerini temizliyor.Â
Bab'daki harekatta yer alan Ã–SO'nun saha komutanlarÄ±ndan Ahmed el-Åžahabi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Bab kent merkezinin kontrolÃ¼ ÅŸimdi muhaliflerde. MayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lardan dolayÄ± kontrolÃ¼ bir ÅŸekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artÄ±k muhaliflerde'' diye konuÅŸtu.Â
TSK ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra, geÃ§en AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti.
FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ±, ilÃ§e merkezine hÄ±zla girmek yerine, terÃ¶ristlerin direniÅŸini kÄ±rmak iÃ§in Bab'Ä±n Ã§evresini kuÅŸatarak merkeze ilerleme seÃ§miÅŸti. BÃ¶ylelikle sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼ndeÂ ÅŸimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±.
HarekatÄ±n derinliÄŸi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35 kilometreye ulaÅŸtÄ±.
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Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
FETÃ–'nÃ¼n, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek "kumpas" kurduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n iadesi hususunda ABD'li mevkidaÅŸÄ±na mektup yazdÄ±. Mektupta, "GÃ¼len'in iadesi iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak" denildi
TekirdaÄŸ'da El-Kaide'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi tutuklandÄ±
Benzinde yarÄ±ndan itibaren pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor