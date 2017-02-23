14:30, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

El Bab ele geÃ§irildi





TSK ve Ã–SO, El Bab merkezini ele geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini de ele geÃ§irdi.Â Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â merkezinin tamamÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtaran TSK destekli Ã–SO, halihazÄ±rda DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±n ve diÄŸer bomba dÃ¼zeneklerini temizliyor.Â Bab'daki harekatta yer alan Ã–SO'nun saha komutanlarÄ±ndan Ahmed el-Åžahabi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Bab kent merkezinin kontrolÃ¼ ÅŸimdi muhaliflerde. MayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lardan dolayÄ± kontrolÃ¼ bir ÅŸekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artÄ±k muhaliflerde'' diye konuÅŸtu.Â TSK ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra, geÃ§en AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti. FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ±, ilÃ§e merkezine hÄ±zla girmek yerine, terÃ¶ristlerin direniÅŸini kÄ±rmak iÃ§in Bab'Ä±n Ã§evresini kuÅŸatarak merkeze ilerleme seÃ§miÅŸti. BÃ¶ylelikle sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼ndeÂ ÅŸimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±. HarekatÄ±n derinliÄŸi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35 kilometreye ulaÅŸtÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.