FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) destekliÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§esini ele geÃ§irerek,Â DEAÅžÂ tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.
PYD/PKK'nÄ±n da sÄ±nÄ±r boyunca kesintisiz hakimiyet kurmasÄ± engellendi.
Halep'in kuzeydoÄŸusunda, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±ktaki Bab ilÃ§esi, Ocak 2014'ten beri DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeydi.
TSK ve Ã–SO, ilÃ§eyi alarak Â DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rdan 30-35 kilometre uzaÄŸa geriletmiÅŸ oldu.
BÃ¶ylece, TÃ¼rkiye'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n fÃ¼ze menzilinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±nda hakim olduÄŸu bÃ¶lgeler ile doÄŸusundaki parÃ§ayÄ± birleÅŸtirebilmesi iÃ§in Bab'Ä± almasÄ± gerekiyordu.
Bab'Ä±n alÄ±nmasÄ±, PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir tehdide dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de set Ã§ekmiÅŸ oldu.
TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ± baÅŸÄ±ndaki terÃ¶r tehditlerini arÄ±ndÄ±rmak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndaki hedeflerden biri de Suriye'nin kuzeyinde sivillerin gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸayabileceÄŸi bir alan oluÅŸturulmasÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venli bÃ¶lge iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. DoÄŸu ayaÄŸÄ±nda Cerablus, batÄ± ayaÄŸÄ±nda El-Rai (Ã‡obanbey) vardÄ±r. GÃ¼neye doÄŸru DabÄ±k halloldu. El-Bab hallolmak Ã¼zere. Sonraki sÃ¼reÃ§te doÄŸuya yÃ¶nelik MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka olayÄ± vardÄ±r." demiÅŸti.
TSK ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra, geÃ§en AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti.
FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ±, ilÃ§e merkezine hÄ±zla girmek yerine, terÃ¶ristlerin direniÅŸini kÄ±rmak iÃ§in Bab'Ä±n Ã§evresini kuÅŸatarak merkeze ilerlemiÅŸti. BÃ¶ylelikle sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼nde ÅŸimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±.
HarekatÄ±n derinliÄŸi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35 kilometreye ulaÅŸtÄ±.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "2. TÃ¼rkiye ArapÃ§a Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri" kapsamÄ±nda Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n alimleriyle bir araya geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslenerek, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sÃ¶ylÃ¼yorum; adamlarÄ±nÄ± bir araya topla. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmasÄ±nlar" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Azerbaycan ile her alanda iliÅŸkimiz stratejik seviyede. Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz" dedi
CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme heyeti, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TSK destekli Ã–SO, Bab ilÃ§esini ele geÃ§irerek, DEAÅž tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti
EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi
TSK destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n merkezini ele geÃ§irdi. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz" dedi
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek