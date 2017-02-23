GÃ¼ncelleme: 18:40, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±





TSK destekli Ã–SO, Bab ilÃ§esini ele geÃ§irerek, DEAÅž tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) destekliÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§esini ele geÃ§irerek,Â DEAÅžÂ tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ oldu. PYD/PKK'nÄ±n da sÄ±nÄ±r boyunca kesintisiz hakimiyet kurmasÄ± engellendi. Halep'in kuzeydoÄŸusunda, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±ktaki Bab ilÃ§esi, Ocak 2014'ten beri DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeydi. TSK ve Ã–SO, ilÃ§eyi alarak Â DEAÅž'Ä± sÄ±nÄ±rdan 30-35 kilometre uzaÄŸa geriletmiÅŸ oldu. BÃ¶ylece, TÃ¼rkiye'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n fÃ¼ze menzilinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± saÄŸlandÄ±. PKK'NIN "TERÃ–R KORÄ°DORU"NA DARBE VURULDU TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±nda hakim olduÄŸu bÃ¶lgeler ile doÄŸusundaki parÃ§ayÄ± birleÅŸtirebilmesi iÃ§in Bab'Ä± almasÄ± gerekiyordu. Bab'Ä±n alÄ±nmasÄ±, PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir tehdide dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de set Ã§ekmiÅŸ oldu. GÃœVENLÄ° BÃ–LGE HEDEFÄ°NE YAKLAÅžILDI TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ± baÅŸÄ±ndaki terÃ¶r tehditlerini arÄ±ndÄ±rmak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndaki hedeflerden biri de Suriye'nin kuzeyinde sivillerin gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸayabileceÄŸi bir alan oluÅŸturulmasÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venli bÃ¶lge iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. DoÄŸu ayaÄŸÄ±nda Cerablus, batÄ± ayaÄŸÄ±nda El-Rai (Ã‡obanbey) vardÄ±r. GÃ¼neye doÄŸru DabÄ±k halloldu. El-Bab hallolmak Ã¼zere. Sonraki sÃ¼reÃ§te doÄŸuya yÃ¶nelik MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka olayÄ± vardÄ±r." demiÅŸti. TSK ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra, geÃ§en AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti. FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ±, ilÃ§e merkezine hÄ±zla girmek yerine, terÃ¶ristlerin direniÅŸini kÄ±rmak iÃ§in Bab'Ä±n Ã§evresini kuÅŸatarak merkeze ilerlemiÅŸti. BÃ¶ylelikle sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184. gÃ¼nÃ¼nde ÅŸimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±. HarekatÄ±n derinliÄŸi TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35 kilometreye ulaÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.