14:43, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°zmir'de 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Gaziemir ilÃ§esi Menderes KavÅŸaÄŸÄ±'nda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine bir minibÃ¼sÃ¼ durdurdu. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada, 23'Ã¼ Suriye, 2'si Dominik Cumhuriyeti uyruklu 25 kiÅŸi yakalandÄ±, 15 can yeleÄŸi ele geÃ§irildi. YabancÄ± uyruklularÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± organize ettiÄŸi iddia edilen C.K. da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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