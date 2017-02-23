14:59, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Budist keÅŸiÅŸlerden, askerlerin arama yapmasÄ±na engel





Tayland'da liderleri yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamalarÄ±yla aranan Dhammakaya tarikatÄ±ndan keÅŸiÅŸler, arama yapmak isteyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin giriÅŸini engellemek iÃ§in tapÄ±nak Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayland'da liderleri yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamalarÄ±yla aranan Dhammakaya tarikatÄ± mensubu Budist keÅŸiÅŸler, tapÄ±nak yerleÅŸkesinde arama yapmak isteyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini engelledi. Bangkok Post gazetesinin haberine gÃ¶re, sabah erken saatlerde yerleÅŸke Ã¶nÃ¼ne askeri araÃ§larla gelen 50 kadar asker, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki barikatlarÄ± kaldÄ±rmak isteyince Budist keÅŸiÅŸlerin ve diÄŸer tarikat mensuplarÄ±nÄ±n engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YaÅŸanan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± arbedenin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 300 keÅŸiÅŸ kapÄ± Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturarak askerlerin ana binaya giden yolu geÃ§mesine izin vermedi. Din adamlarÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nan askerler, tapÄ±naÄŸa giden ana yolda oluÅŸturduklarÄ± kontrol noktasÄ±na geri Ã§ekildi. TapÄ±nak sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Phra Sanitwong Wuthiwangso, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tarikat mensuplarÄ±nÄ±n kutsal saydÄ±klarÄ± mekanÄ±n aranmasÄ±nÄ± istemediklerini sÃ¶yledi. Yerel mahkemenin daha Ã¶nce defalarca ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tarikatÄ±n 72 yaÅŸÄ±ndaki kurucusu Phra Dhammajayo'yu yakalamak Ã¼zere 16 Åžubat'ta baÅŸlayan polis operasyonuyla tarikatÄ±n 3,2 kilometrelik alana yayÄ±lan yerleÅŸkesinde aramalar baÅŸlamÄ±ÅŸ, ancak keÅŸiÅŸin izine rastlanamamÄ±ÅŸtÄ±. Polis Ã¶nceki gÃ¼n ana bina Ã§evresinde 6 rahibi ve 20 mÃ¼ridi aramalarÄ± engelledikleri gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Dhammajayo'nun mÃ¼ritlerinden bir kredi kooperatifinin baÅŸkanÄ±, zimmetine para geÃ§irmekten 16 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. Dhammajayo, bu davada yaklaÅŸÄ±k 40 milyon dolar zimmet parasÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸ yoluyla aklamakla suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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