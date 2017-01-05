15:01, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

e-YDS baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±





Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen e-YDS 2017/3 baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n saat 14.00'te baÅŸladÄ±. SÄ±nava baÅŸvurular 23 Åžubatâ€“ 9 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacaktÄ±r. Adaylar, baÅŸvurularÄ±nÄ± Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ Â internet adresinden T.C Kimlik NumaralarÄ± ve ÅŸifrelerini girerek yapabilecekler.

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