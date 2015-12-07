15:15, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Benzinin litresinde 11 kuruÅŸluk indirim





Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±. Ankara'da litresi ortalama 5,37 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ±, 5,26 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,32'den 5,21 liraya, Ä°zmir'de 5,35'den 5,24 liraya dÃ¼ÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.

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