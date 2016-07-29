GÃ¼ncelleme: 04:35, 24 Åžubat 2017 Cuma

Beynin gizemini Ã§Ã¶zmek iÃ§in esnek sentetik lif Ã¼retildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, ilk kez gÃ¶rsel, elektriksel veÂ kimyasal sinyalleri bir arada beyne aktarabilecek saÃ§ kÄ±lÄ± inceliÄŸinde esnekÂ sentetik lifÂ Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±.

"Nature Neuroscience" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, beynin yumuÅŸak ve kÄ±vrÄ±mlÄ± yapÄ±sÄ±na uyum saÄŸlayabilen lif, mÃ¼hendislik, kimya, biyoloji gibi farklÄ± alanlardan bilim adamlarÄ±nÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¼retildi.

Esnek yapÄ±sÄ± sayesinde sert ve metalik protezlere oranla beyinde daha uzun sÃ¼re kullanÄ±labilen yeni lifler, farklÄ± cihazlarla beyne yapÄ±lan genetik, gÃ¶rsel, elektriksel ve kimyasal bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸini birleÅŸtirmeye olanak tanÄ±yor.

Bilim adamlarÄ±, bÃ¶yleceÂ beyinde hala gizemini koruyan bÃ¶lgelerin iÅŸlevleri ve bu bÃ¶lgeler arasÄ±ndaki iliÅŸkiler hakkÄ±nda daha detaylÄ± bilgi saÄŸlanabileceÄŸine iÅŸaret etti.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni buluÅŸu daha da kÃ¼Ã§Ã¼lterek vÃ¼cuttaki sinir dokularÄ±na mÃ¼mkÃ¼n olabilecek en yakÄ±n boyuta getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.