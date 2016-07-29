Beynin gizemini Ã§Ã¶zmek iÃ§in esnek sentetik lif Ã¼retildi

Bilim adamlarÄ±, ilk kez gÃ¶rsel, elektriksel veÂ kimyasal sinyalleri bir arada beyne aktarabilecek saÃ§ kÄ±lÄ± inceliÄŸinde esnekÂ sentetik lifÂ Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±.
"Nature Neuroscience" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, beynin yumuÅŸak ve kÄ±vrÄ±mlÄ± yapÄ±sÄ±na uyum saÄŸlayabilen lif, mÃ¼hendislik, kimya, biyoloji gibi farklÄ± alanlardan bilim adamlarÄ±nÄ±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¼retildi.
Esnek yapÄ±sÄ± sayesinde sert ve metalik protezlere oranla beyinde daha uzun sÃ¼re kullanÄ±labilen yeni lifler, farklÄ± cihazlarla beyne yapÄ±lan genetik, gÃ¶rsel, elektriksel ve kimyasal bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸini birleÅŸtirmeye olanak tanÄ±yor.
Bilim adamlarÄ±, bÃ¶yleceÂ beyinde hala gizemini koruyan bÃ¶lgelerin iÅŸlevleri ve bu bÃ¶lgeler arasÄ±ndaki iliÅŸkiler hakkÄ±nda daha detaylÄ± bilgi saÄŸlanabileceÄŸine iÅŸaret etti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni buluÅŸu daha da kÃ¼Ã§Ã¼lterek vÃ¼cuttaki sinir dokularÄ±na mÃ¼mkÃ¼n olabilecek en yakÄ±n boyuta getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Bilim adamlarÄ±, ilk kez gÃ¶rsel, elektriksel ve kimyasal sinyalleri bir arada beyne aktarabilecek saÃ§ kÄ±lÄ± inceliÄŸinde esnek sentetik lif Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±
ABD'li iletiÅŸim devi Verizon, 5G teknolojisinin hizmete sunulmasÄ± iÃ§in denemelere bu yÄ±lÄ±n ortasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
DÃ¼nya'dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta Trappist-1 ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde 7 yeni gezegen keÅŸfedildi
TÃ¼rkiye'nin kutup bilimleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilk ve tek merkezi Ä°TÃœ PolReC MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶n fizibilite ekibi, Antarktika'da kurulmasÄ± planlanan TÃ¼rk ÃœssÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kacak
"Dijital devrim" olarak adlandÄ±rÄ±lan interneti kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor
HAVELSAN, simÃ¼lasyon ortamÄ±nda kullanÄ±labilecek yaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda arayacak.
Disney Research, geliÅŸtirdiÄŸi teknolojiyle aynÄ± oda iÃ§indeki elektronik cihazlarÄ±n kablosuz olarak ÅŸarj edilebilmesini saÄŸlÄ±yor
Astronomlar, ilk kez bir yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegene kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ± gibi dÃ¼zenli aralÄ±klarla parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
BatÄ± Afrika'da 2014 yÄ±lÄ±nda patlak veren Ebola salgÄ±nÄ±nda virÃ¼sÃ¼n, yÃ¼zde 3'lÃ¼k bir kesim tarafÄ±ndan yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Konya'da bir firma tarafÄ±ndan Ã¼retilen insansÄ±z kara aracÄ± ANKEBOT, Ã¼zerindeki kamera ve hafif makineli silahla terÃ¶rle mÃ¼cadelede gÃ¶rev almayÄ± bekliyor
Bilim adamlarÄ±, fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± bir deneyde insanlarda gÄ±da zehirlenmesine yol aÃ§an Salmonella bakterisini kullanarak kansere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tepkisi uyandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±
Ä°ngiltere'de araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yayalarÄ±n, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ± el iÅŸareti ile durdurabileceÄŸi elektronik bir sistem geliÅŸtirdi
Genetik bilimci DoÃ§. Dr. HÃ¼seyin Onay,Ege Ãœniversitesi'nin teknoparkÄ±nda kurduÄŸu ÅŸirkette yerli imkanlarla "sÃ¼per hÄ±zlÄ± DNA temelli kiÅŸi tanÄ±mlama kiti" geliÅŸtirdi
UluslararasÄ± DoÄŸa Koruma BirliÄŸine gÃ¶re, ÅŸimdi harekete geÃ§ilmezse cÄ±rcÄ±r bÃ¶ceklerinin sesi tarih olacak
Ã‡in'de bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda aralarÄ±nda Harvard mezunu bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu rakiplerine galip gelen "Wangzai" adlÄ± yapay zekalÄ± robot birinci oldu
Ä°nternette adil kullanÄ±m kotasÄ±nda mayÄ±s itibariyle kademeli bir geÃ§iÅŸ olacaÄŸÄ±, 2018'de ise tamamen kalkacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±