15:27, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Pakistan'dan TÃ¼rkiye'ye terÃ¶rle mÃ¼cadelede tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±nÂ Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz." dedi.

Resmi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya geldi ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±ldÄ±. Åžerif ve YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra 5'incisi dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na geÃ§ti. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki lider basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Åžerif, konuÅŸmasÄ±na, "Ä°kinci evi" olarak nitelediÄŸi TÃ¼rkiye'ye gelmekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu belirterek baÅŸladÄ±.

Pakistan'Ä±n, TÃ¼rkiye ile olan dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir kez daha altÄ±nÄ± Ã§izen Åžerif, "TÃ¼rkiye'de 15 Temmuz'da yapÄ±lan hain darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olanlarÄ± rahmetle anarak yaralÄ±lara ÅŸifa dileyen Åžerif, TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n 15 Temmuz gecesi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±k gÃ¶sterdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

HalkÄ±n tanklara karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±karak demokrasiyi savunmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verdiÄŸini vurgulayan Åžerif, "Bu, altÄ±n harflerle tarihe yazÄ±lacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyayÄ±, bu darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda bulunan yasadÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Åžerif, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Pakistan da aynÄ± ÅŸekilde bu mÃ¼cadeleye destek vermektedir. TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz. TÃ¼rkiye'nin, bu tÃ¼r hain ve korkakÃ§a giriÅŸimlere meydan vermeyeceÄŸini biliyoruz. TÃ¼rkiye, TÃ¼rk liderliÄŸi ve gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± gelerek gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde duracaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rkiye, barÄ±ÅŸ, refah ve geliÅŸme yoluna boyuna devam edecektir. TÃ¼rkiye'nin bu vizyonu, karizmatik CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶sterdiÄŸi yol Ã§erÃ§evesindedir."

Son dÃ¶nemde Ã¼lkesinin de Sufi merkezine yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na tanÄ±k olduÄŸunu anÄ±msatan Åžerif, terÃ¶rle mÃ¼cadele etmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°KÄ° ÃœLKEDEN Ä°SLAMOFOBÄ°'YE KARÅžI BÄ°RLÄ°KTE MÃœCADELE

TÃ¼rkiye-Pakistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n son derece verimli geÃ§tiÄŸini belirten Åžerif, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde, iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirerek stratejik ortaklÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi hedeflediklerini anlattÄ±.

Taraflar arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin siyasi, ekonomik, yatÄ±rÄ±m, enerji, gÃ¼venlik, iletiÅŸim, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve turizm alanlarÄ±nda devam ettiÄŸini dile getiren Åžerif, bu iÅŸ birliÄŸinin niteliÄŸinin giderek geliÅŸtiÄŸini ifade etti.

Åžerif, bu yÄ±l, TÃ¼rkiye ile Pakistan arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 70 . yÄ±lÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye ile Pakistan dÃ¼nyada stratejik konumda olan farklÄ± zorluklar ve Ã§oklu tehditlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan iki Ã¶nemli Ã¼lke. Ã–zellikle bÃ¶lgemizdeki gÃ¼venlik Ã§erÃ§evesinde ekonomik kalkÄ±nma, refah, barÄ±ÅŸ ve istikrar giriÅŸimlerimiz devam etmektedir. TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan her zaman KeÅŸmir ihtilafÄ± konusunda desteklendiÄŸimizi, takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek istiyorum. AynÄ± ÅŸekilde, TÃ¼rkiye'nin stratejik istikrar konusunda GÃ¼ney Asya'da stratejik istikrar konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teÅŸekkÃ¼r etmek istiyoruz. Bizim barÄ±ÅŸÃ§Ä±l komÅŸuluk politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde Pakistan'Ä±n komÅŸularÄ±yla, Ã¶zellikle Hindistan ile olan iliÅŸkilerinin bu Ã§erÃ§evede yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine Ã¶nem verdiÄŸimizi belirtmek istiyoruz."

Pakistan olarak TÃ¼rkiye ile bÃ¼yÃ¼yen Ä°slamofobi'ye karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele verebileceklerini dile getiren Åžerif, Pakistan'Ä±n, TÃ¼rkiye ile ortaklÄ±ÄŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini, vazgeÃ§ilmez partnerler olarak iki Ã¼lkenin hem bÃ¶lgesel hem de dÃ¼nyadaki barÄ±ÅŸ ve refahÄ±n geliÅŸmesine destek vermeye devam edeceÄŸini anlattÄ±.

Åžerif, birlikte daha iyi ve gÃ¼venli dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmesine katkÄ± sunmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± en kÄ±sa zamanda Pakistan'da aÄŸÄ±rlamaktan mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžerif, konuÅŸmasÄ±nÄ± "Ã‡ok YaÅŸa Pakistan Ã‡ok YaÅŸa TÃ¼rkiye" cÃ¼mlesiyle bitirdi.