Dev ÅŸirkete ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in sosyal medyada kampanya baÅŸlatan insan haklarÄ± eylemcileri, Myanmar'da iki fabrikasÄ± bulunan gÄ±da ve temizlik devi Unilever'a, buradaki zulme tepki gÃ¶stermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Sosyal medyada "#WeAreAllRohingyaNow (Hepimiz ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z)" etiketiyle baÅŸlatÄ±lan kampanyaya 10 binden fazla kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
KampanyayÄ± dÃ¼zenleyenler, Unilever'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Paul Polman'a mektup gÃ¶ndererek ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulme tepki gÃ¶stermesini istedi.
KampanyanÄ±n organizatÃ¶rÃ¼ Jamila Hanan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Sadece kendi iÅŸini yapÄ±p soykÄ±rÄ±ma sessiz kalmak bir seÃ§enek deÄŸildir. Ã‡ok uluslu ÅŸirketler, artÄ±k ses Ã§Ä±karmaya baÅŸlamalÄ±. Bu ÅŸirketler faaliyet gÃ¶sterdikleri bÃ¶lgelerde adaletli bir toplum oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lerini ve nÃ¼fuzlarÄ±nÄ± kullanmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Hannan, geÃ§miÅŸte insan haklarÄ± eylemcilerinin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Unilever'i seÃ§tiklerini kaydetti.
Åžirketten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler istemediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Hanan, "UmarÄ±z bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z, ÅŸirketin endiÅŸe duyduÄŸuna dair bir aÃ§Ä±klama yapmasÄ±yla sonuÃ§lanÄ±r. Bu, ileri doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m olacak." dedi.
Unilever'den gelecek haftaya kadar yanÄ±t bekleyeceklerini belirten Hannan, ÅŸirketten cevap gelmemesi durumunda doÄŸrudan yÃ¶netim kurulu ve hissedarlarÄ± ile iletiÅŸime geÃ§eceklerini aktardÄ±.
Hannan, diÄŸer bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlere de benzeri Ã§aÄŸrÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
YaklaÅŸÄ±k 55 milyar dolarlÄ±k geliriyle dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÄ±da ve temizlik ÅŸirketlerinden biri olan Unilever, Myanmar'daki ilk fabrikasÄ±nÄ± 2013'te aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Unilever, halihazÄ±rda Yangon'daki iki fabrikasÄ±nda gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri ve ÅŸampuan Ã¼retiyor.
Unilever'in Ãœst YÃ¶neticisi Polman, sosyal sorumluluk projeleriyle daha Ã¶nce Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polman, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarÄ±ndan duyulan endiÅŸeyle ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) gÃ¶nderilen aÃ§Ä±k mektuba imza atanlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
BM'nin dÃ¼nyada en fazla zulÃ¼m gÃ¶ren topluluklardan biri olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dramÄ±, 2012'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±yla uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. Åžiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve iÅŸ yeri ateÅŸe verilmiÅŸ, yÃ¼zbinlerce MÃ¼slÃ¼man bÃ¶lgeyi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Arakan'da 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸ, 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larla ilgili 600 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Myanmar ordusu, bÃ¶lgede gÃ¼venlik operasyonlarÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Rohingya dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kadÄ±na tecavÃ¼z edildiÄŸini ve kÃ¶ylerin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
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Sosyal medyada "Hepimiz ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z" etiketi ile kampanya baÅŸlatanlar Myanmar'da tesisleri bulunan Unilever'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi Polman'a mektup gÃ¶nderdi
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