16:08, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Milli Savunma BakanÄ±'ndan "El Bab" aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada: "El Bab'a girileli Ã§ok oldu biliyorsunuz ama bugÃ¼n ÅŸunu sÃ¶yleyebiliriz; El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± artÄ±k kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, ilÃ§e merkezine de girildi. Åžu anda bÃ¼yÃ¼k oranda arama tarama faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Arama tarama faaliyetleri bittiÄŸinde El Bab tamamen DEAÅž unsurlarÄ±ndan temizlenmiÅŸtir diyeceÄŸiz. ArtÄ±k fazla bir zamana ihtiyaÃ§ kalmadÄ±. BugÃ¼n itibarÄ±yla ÅŸehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu."

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k: "Ä°stediÄŸimiz, Rakka operasyonunun PYD/YPG terÃ¶r unsurlarÄ±yla deÄŸil, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve Rakka'nÄ±n kendi meskun insanlarÄ±ndan oluÅŸan gÃ¼Ã§le yapÄ±lmasÄ±. TÃ¼rkiye olarak bÃ¶yle bir operasyon durumunda koalisyon gÃ¼Ã§leriyle birlikte gereken desteÄŸi vereceÄŸimizi ifade ediyoruz."